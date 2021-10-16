38 yaşındaki oyuncu son olarak ülkesinin takımı Sao Paulo'da forma giymesinin ardından kulüpsüz kaldı.

Brezilyalı sağ bek, Ocak ayında eski kulübü Barcelona'ya dönmek istiyor.

2008 yılında Sevilla'dan Katalan devinin yolunu tutan Dani Alves, 8 sezon formasını terlettiği kulübe 2016'da veda etti.

Barça'dan ayrılmasının ardından Juventus ve PSG formaları giyen deneyimli sağ bek, son olarak Sao Paulo'da oynadı ve Eylül ayından bu yana kulüpsüz.

Dani Alves eski kulübüne dönmek istiyor

AS'ta yer alan Esport3'ün haberine göre; 38 yaşındaki oyuncu yeniden Barcelona forması giymek istiyor.

Eylül ayında Sao Paulo ile sözleşmesini fesheden Dani Alves bu arzusu nedeniyle 1 Ocak'a kadar kulüpsüz olarak bekleyecek.

Barcelona açısından ise Alves'in 'düşük maliyeti' nedeniyle koşullar kabul etmeye uygun.

Brezilyalı oyuncunun menajeri gelen teklifleri, Katalan devi için kabul etmiyor.

Dani Alves'in Barcelona kariyeri

Barcelona formasıyla 6 sezon top koşturan Dani Alves toplamda 338 maça çıktı.

Brezilyalı sağ bek, Katalan devinin 3 Şampiyonlar Ligi, 6 La Liga, 4 İspanya Kupası kazanmasına yardımcı oldu.

Barcelona, Dani Alves'i ister mi?

Dani Alves'in yaşı göz önüne alındığında Katalan devine sahada faydalı olacağı söylenemez.

Ancak Barcelona yaşadığı zor dönemde tecrübeli oyuncuyu kadroya kazandırarak bir bütünlük kurmak isteyebilir.

Alves'in düşük maliyeti de Katalan devini bu amaç için zorlamayacaktır.

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