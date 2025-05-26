Damien Comolli Juventus'un başına geçmeye hazırlanıyor

Damien Comolli, Chiellini ve Conte ile birlikte Juventus'ta yeni bir dönemin mimarı olabilir.

Bir dönem Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğünü de yapan Toulouse Başkanı Damien Comolli'nin, Juventus'un teknik ve yönetsel yeniden yapılanmasında kilit bir rol üstlenmeye hazırlandığı bildirildi. Bianconeri'nin Igor Tudor ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör pozisyonu başta olmak üzere birçok alanda değişime gideceği öğrenildi.

Mediaset'in Pressing programına göre, Juventus efsanesi Giorgio Chiellini'nin kulüp içindeki yetkilerinin artırılmasının yanı sıra, Damien Comolli'nin de yönetime dahil edilmesi bekleniyor. Bu ikili, Juventus'un sportif yapılanmasında merkezî roller üstlenecek.

Milan yerine Juventus

Comolli'nin adı geçtiğimiz sezon Milan ile anılmış ancak Gerry Cardinale, Rossoneri'nin mevcut yönetim yapısını korumayı tercih etmişti. Bu gelişmenin ardından Juventus, deneyimli futbol adamını kadrosuna katmak için harekete geçti. Comolli daha önce Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi Premier Lig devlerinde görev almış ve futbol yönetimi konusundaki derin tecrübesiyle tanınıyor.

Conte hamlesi gündemde

Şu anda Juventus'ta Futbol Kurumsal İlişkiler Başkanı olarak görev yapan Chiellini'nin, kulüp CEO'su Francesco Calvo'nun görevinden ayrılmasıyla birlikte daha aktif ve operasyonel bir rol üstlenmesi planlanıyor. Chiellini'nin sportif stratejilerde daha fazla söz sahibi olması bekleniyor.

Comolli ve Chiellini'nin atacağı ilk adımlardan birinin Antonio Conte'yi teknik direktörlük görevine getirmek olabileceği öne sürülüyor. Napoli'yi Serie A şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Conte'nin, Juventus'a dönüşü İtalya'da yoğun biçimde konuşuluyor.

Juventus'ta yaşanacak bu değişim süreci, sadece teknik direktör bazında değil, kulübün tüm sportif yapılanmasını kapsayacak şekilde planlanıyor. Comolli'nin liderlik becerileri ve uluslararası bağlantıları, Juventus'un yeniden yapılanma sürecinde kritik bir avantaj olarak değerlendiriliyor.