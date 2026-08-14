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Jeroen van Poppel

Çeviri:

Dallinga, en fazla 11 milyon euroluk çok istenen transferi gerçekleştirdi

Transfers
Bologna
FC Köln
T. Dallinga

Florian Plettenberg’in haberine göre Thijs Dallinga, Bologna’dan ayrılarak 1. FC Köln’e katılacak. Sky Sport transfer muhabirine göre iki kulüp, 26 yaşındaki santrforun kiralık transferi konusunda tam anlaşmaya vardı ve anlaşmaya 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu eklendi.

Plettenberg’e göre Bologna ile Köln arasındaki transfer tamamen sonuçlandı. Dallinga’nın Bundesliga’ya transferi için geriye yalnızca sağlık kontrolü ve sözleşmenin imzalanması kaldı.

Köln, son günlerde Hollandalı hücum oyuncusunun transferi üzerinde yoğun şekilde çalışıyordu. Daha önce Bologna’nın geçici bir ayrılığa onay vermeye hazır olduğu ve Dallinga’nın da Almanya’ya transfer olmaya açık olduğu ortaya çıkmıştı.

Köln’e transferiyle birlikte Dallinga, üçüncü büyük yurt dışı liginde forma giymeye hazırlanıyor. Santrfor daha önce Toulouse formasıyla Ligue 1’de mücadele etmiş, 2024 yazından bu yana ise Serie A’da Bologna adına oynuyor.

Ancak Dallinga, İtalya’da hiçbir zaman kalıcı olarak ilk 11’deki yerini kesinleştiremedi. Bologna’daki karnesinde şu ana kadar 80 resmi maçta 12 gol ve 8 asist bulunuyor.

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Dallinga’nın Bologna ile sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor. Buna rağmen İtalyan kulübü oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına izin veriyor, Köln ise satın alma opsiyonuyla onu daha sonra bonservisiyle kadrosuna katma imkanını elde ediyor.

Hollanda Milli Takımı’nda bir kez forma giyen Dallinga’ya Transfermarkt tarafından 9 milyon euro değer biçiliyor. Köln, kiralık döneminin ardından onu 11 milyon euro karşılığında kalıcı olarak transfer edebilecek.

Dallinga, yurt dışı kariyerinden önce Hollanda’da FC Emmen, FC Groningen ve Excelsior formaları giymişti.

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