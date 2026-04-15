"Daley Blind'in Ajax'a transferi kesin sayılır"

Daley Blind'in (36) önümüzdeki sezon Ajax'a geri dönmesi oldukça muhtemel. Voetbal International'ın kulüp gözlemcisi Tim van Duijn, Çarşamba günü Pantelic Podcast'te böyle konuştu.

Taraftar podcast'inde Van Duijn'a Ajax ile ilgili son transfer haberleri soruldu. "En akla gelen isim Daley Blind. Eğer bir isim yazacak olursak, o olur."

"Bu konu geçen yaz ve kış aylarında da gündemdeydi. Fred Grim onu çok istiyordu, hatta Manuel Ugarte'den bile daha çok. O zaman bu gerçekleşmedi, çünkü Girona 500-600 bin euro istiyordu. Ajax bu bedeli ödemek istemedi," diyor Van Duijn.

Van Duijn, önümüzdeki yaz hiçbir şeyin geri dönüşünü engelleyemeyeceğini düşünüyor. “Serbest kalacak ve kariyerini Ajax’ta sonlandırmak istiyor, yani geri döneceğini kesin olarak yazabilirsiniz.”

Blind, Girona'da harika bir sezon geçiriyor, ancak önümüzdeki yaz transfer ücreti olmadan ayrılacak. Sona eren sözleşmesi uzatılmayacak, bu yüzden 108 kez milli forma giyen oyuncu yeni bir macera arayışına girebilir.

Blind, Ajax'ta iki dönemde forma giydi. Amsterdam'da geçirdiği yıllarda Danny Blind'in oğlu 333 maça çıktı. Blind junior, Ajax ile aralarında yedi lig şampiyonluğu ve iki kez KNVB Kupası şampiyonluğu da bulunan birçok başarıya imza attı.

Bu deneyimli oyuncu, yurtdışında Manchester United ve Bayern Münih formalarını giydi. Hollanda'da Blind, deneyim kazanmak amacıyla Ajax tarafından bir süre FC Groningen'e kiralandı.