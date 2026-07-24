Geri dönen Daley Blind, Ajax'ta güzel şeyler yaşandığını görüyor. 36 yaşındaki savunmacıya göre bunda büyük pay teknik direktör Míchel'e ait.

Blind'e Ziggo Sport'ta, bir süre uzak kaldıktan sonra Ajax'ta neyle karşılaştığı soruldu. Rutin isim, Konferans Ligi elemelerinde FK Vojvodina karşısında alınan 1-4'lük galibiyetin ardından, "Evet, bıraktığımdan farklıydı. Bu doğru" itirafında bulundu.

"Ama şunu söylemeliyim ki içeri adım attığım andan itibaren aslında tonu teknik direktör belirlemişti. Yeni bir rüzgar estiği, grupta çok fazla pozitiflik olduğu belliydi" diyen Blind, İspanyol çalıştırıcıya övgüde bulundu. "Tabii bunun da gelişmesi gerekiyor."

Blind sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu çocuklardan da duyuyorsunuz. Zor yıllar da geçti. Taraftarlar için. Ama oyuncuların kendileri için de. Bir takım olma, birlik olma, güven duyma hissi... Galibiyetlerle birlikte gelen pozitiflik. Son iki maçta da bunun üzerinde iyi şekilde duruyoruz diye düşünüyorum."

"Bunun yeniden büyümesi ve yeniden canlanması gerekiyor. Bunun doğru yolda ilerlediğini düşünüyorum" diyen Blind, Vriendenloterij Eredivisie'de yeni sezonun başlangıcına büyük bir güvenle bakıyor.

Perşembe günkü 1-4'lük galibiyet sayesinde gelecek hafta Vojvodina'ya karşı oynanacak rövanş maçının formalite olması bekleniyor. Üçüncü eleme turundaki rakibin ise büyük ihtimalle Estonya'dan Nomme Kalju'yu 5-2 mağlup eden İrlanda ekibi Shelbourne FC olması bekleniyor.