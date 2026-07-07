Daley Blind, Ajax’a geri dönüyor: sözleşmesi ne kadar süreli?

Mike Verweij, De Telegraaf adına yaptığı haberde, Daley Blind’in Ajax’a üçüncü kez geri döneceğini bildirdi. 36 yaşındaki sol ayaklı oyuncu, daha önce teknik direktör Míchel ile birlikte çalıştığı Girona’dan ayrıldıktan sonra kulüpsüzdü.

Ajax’ın İspanyol teknik direktörü de Blind’in takıma katılması konusunda büyük bir destekçiydi. Verweij’in verdiği bilgiye göre, tecrübeli oyuncu Salı öğleden sonra bir sezonluk sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

“Míchel’in isteği, Ajax’ta da bu deneyimli oyuncuyla birlikte çalışmaktı. Son üç sezondur bu sistemde oynadığı için, Míchel’in vizyonunu herkesten daha iyi aktarabilir,” dedi Verweij.

Bir sezonun ardından, Blind ile Ajax arasında daha uzun süreli bir işbirliği için bir opsiyon daha bulunuyor. Ayrıca, kulübün yetiştirdiği bu oyuncunun aktif kariyerinin ardından kulüp içinde bir göreve hazırlanacağına dair niyet açıkça belirtildi.

Blind (36), daha önce iki ayrı dönemde Ajax’ta forma giymişti. Bunun yanı sıra Manchester United ve Bayern Münih’te de forma giydi. 2023 yılından beri Girona’da forma giyiyordu ve burada Ajax’a transfer olan Míchel ile birlikte çalışıyordu.