"Daley Blind, Ajax'a geri dönmeyi çok istiyor"

Daily Blind'in Girona ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor ve kariyerine nerede devam edeceği henüz belli değil. Ziggo Sport yorumcusu Ronald de Boer'e göre, 36 yaşına giren savunma oyuncusu, gençlik aşkı Ajax'a geri dönmeyi çok istiyor.

Ajax'ın eski altyapı oyuncusu, "kendi" kulübünün A takımında 333 maça çıkmış olması nedeniyle Ajax ile Blind arasında bir bağlantı kurulması çok da zor değil.

Yeni teknik direktör arayışında teknik direktör Jordi Cruijff, Girona'nın teknik direktörü Míchel'e yönelmiş görünüyor. Ancak İspanyol teknik adamın yeni teknik direktör olup olmayacağına bakılmaksızın, Blind her halükarda geri dönmek istiyor gibi görünüyor.

"Ajax'a gitmeyi çok istediğini biliyorum," diye söze başlayan De Boer'in kardeşi Frank, yıllarca Blind'in antrenörüydü. "Bu oldukça zor, çünkü şu anda orada Youri Baas oynuyor," diyen analist, sol stoper pozisyonuna işaret ediyor.

"Baas orada tartışmasız bir numara. Onu takas mı edeceksin? Bunu yapmazsın. Bir de Groningen'de çok iyi performans gösteren Dies Janse var." Kiralık olarak oynayan Janse'nin geleceği belirsiz. Club Brugge, Zeelandlı oyuncuya ciddi ilgi gösteriyor.

De Boer, Blind'in futbol kariyerinin sonuna yaklaşmış olması nedeniyle Ajax'ta yedek rolüne otomatik olarak razı olup olmayacağından emin değil. "Bu ona kalmış. Eğer 'Mentorluk rolünü üstlenmek ve her şeyin başladığı kulübe geri dönmek istiyorum' derse, bence kesinlikle onu almalısınız."

"O, oynamadığında isyan edecek bir oyuncu da değil. Ama tabii ki, daha iyi olduğunu düşünürse kapıyı çalacaktır. '6' numarada da oynayabilir, ama o sadece harika bir kişiliğe sahip. Takımda olması çok iyi olur," diye bitiriyor De Boer.