Daily Mail: Tuchel’in başarısız bir kumar… ve ilkel bir oyun tarzı

Alman teknik direktör Thomas Tuchel’in İngiltere milli takımıyla olan deneyimi, dün Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin’e 2-1 yenildikten sonra sert eleştirilere maruz kaldı.

Birçok gözlemci, dünyanın en iyi oyuncularından oluşan bir kadroya sahip olmasına rağmen, Tuchel’in İngiltere milli takımına beklenen katkıyı sağlayamadığını belirtti.

Bir gazete makalesinde, İngiliz "Daily Mail" gazetesinin baş spor yazarı Oliver Holt, Perşembe günü yaptığı açıklamada, İngiltere Futbol Federasyonu'nun, takımı iki kez Avrupa Şampiyonası finaline ve 2018 Dünya Kupası yarı finaline taşıyan eski teknik direktör Gareth Southgate'in izlediği yoldan vazgeçerek, takıma son adımı attırabilecek bir teknik direktör aradığını, ancak Tuchel bunu başaramadı.

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Holt, Arjantin'e karşı alınan yenilginin, Tuchel'in vaat ettiği taktiksel ustalığı sergileyemediğini ortaya çıkardığını belirtti. İngiltere'nin, Holt'un "ilkel" olarak nitelendirdiği defansif bir oyun sergilediğini ve Lionel Messi'ye alan ve zaman tanıdığını, bir gol öne geçmesine rağmen maçı kaybettiğini vurguladı.

Yazar, 55. dakikada Anthony Gordon’un golünden 92. dakikada Lautaro Martínez’in galibiyet golüne kadar İngiltere’nin top hakimiyetinin %12’yi geçmediğini vurguladı ve aşırı geri çekilme nedeniyle takımın sanki 10 ya da daha az oyuncuyla oynuyormuş gibi göründüğünü belirtti.

Holt, Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni’nin taktiksel olarak Tuchel’den açıkça üstün olduğunu vurguladı; Scaloni’nin oyuncu değişiklikleri olumlu ve proaktifyken, İngiltere teknik direktörünün değişiklikleri olumsuz ve temkinliydi, bu da rakibe maçın kontrolünü geri kazanma fırsatı verdi.

Scaloni ve oyuncularının, İngiltere’nin öne geçtikten sonra tereddüt ettiğini hissettiklerini de sözlerine ekleyen Holt, Arjantinli teknik direktörün “suda kan kokusu aldık” şeklindeki açıklamasına atıfta bulunarak, takımının bu fırsatı değerlendirip rakibine saldırdığını belirtti.

“Tuchel’in Sorumluluğu”

Holt, Tuchel’in teknik hataların sorumluluğunu oyuncularına yüklemeye çalışmasını eleştirdi ve sorumluluğun teknik direktörün kendisinde olduğunu vurguladı; özellikle de Jude Bellingham ve Harry Kane’in turnuva boyunca İngiltere milli takımını kurtardığını belirtti. oysa yazarın teknik açıdan en iyi İngiliz oyuncu olarak nitelendirdiği Cole Palmer’a Dünya Kupası kadrosuna girme şansı tanınmamıştı.

Holt, geçen Şubat ayında sözleşmesi uzatılan Tuchel’in henüz görevden alınmayacağını belirtti; ancak İngiltere’nin Dünya Kupası’ndan elenme şekli ve taraftarların hoşnutsuzluğu, 2028 Avrupa Şampiyonası öncesinde onu zor bir duruma sokabilir. Yazar, Alman teknik direktörün atanmasının başından beri başarısızlığı kanıtlanmış bir “kumar” olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Holt, Tuchel’in 72. dakikada Anthony Gordon’ı oyundan çıkarma kararının en tartışmalı kararlar arasında yer alacağını belirterek, teknik direktörün İngiltere’nin 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşma şansını kaçırdığını ifade etti.