Tottenham hücumda zorlu bir başlangıç yaşıyor. Yaz transfer döneminde yaklaşık 320 milyon sterlin harcamasına rağmen, bu sezon Premier Lig'deki ilk dört maçında hiç gol atamadı.

İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre, Mısırlı forvet Omar Marmuş, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin Tottenham'da uygulamak istediği ve pozisyonların akıcılığına, forvetin daha derin bölgelere hareket ederek savunmacıyı peşinden sürüklemesine, ardından kanat oyuncusu veya ofansif orta saha ile iş birliği yaparak boşluklara saldırmasına dayanan sisteme uygun olarak, bu verimsiz başlangıcı sonlandırmak için en uygun seçeneklerden biri olarak görünüyor.

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De Zerbi, Marmuş'u Nottingham Forest karşısında forvet olarak oynattıktan sonra, Everton karşısında sol kanat mevkiinde kullandı. Ancak İngiliz gazetesine göre, oyuncunun hareketleri onu İtalyan teknik direktörün sisteminde forvet rolüne daha uygun kılıyor.

Zira Marmuş, ön çizgiden uzaklaşarak oyun kuruluşuna katılabilme, ardından ceza sahasına dönerek boşlukları değerlendirebilme yeteneğine sahip; bunlar da hareketliliğine ve birden fazla mevkide oynayabilme kabiliyetine uygun rollerdir.

Bunun yanı sıra Marmuş, Almanya'daki döneminde farklı mevkilerden gol atabildiğini ve tehlike yaratabildiğini kanıtlayarak hücumları bitirme konusunda iyi bir sicile sahip olduğunu gösterdi. Manchester City deneyimi de gol yeteneğinin gerilediğinin bir kanıtı değildi; zira birçok maçta forvet mevkiini tekelinde tutan Erling Haaland'ın varlığı, yüksek rakamlara ulaşma fırsatlarını etkiledi.

Solanke'nin sıkıntısı

Rapora göre, City'nin eski oyuncusu, De Zerbi'nin vizyonu doğrultusunda daha derin bölgelere inmesi istendiğinde Dominic Solanke'den daha rahat görünüyor. Solanke ise geçen mart ayından bu yana Premier Lig'de gol atamayarak belirgin bir düşüş yaşıyor; ayrıca Everton karşısında da soluk bir görüntü çizerek, kaleyi bulan hiçbir şut olmaksızın yalnızca 19 topla buluşmayla yetindi.

Tottenham'ın mevcut kadrosu, De Zerbi'ye Marmuş'u daha ileri bir mevkide denemesi için fırsat veriyor; özellikle çok sayıda kanat oyuncusunun ve iki tarafta da görev yapabilecek oyuncunun bulunması bu imkânı sunuyor. Bunların arasında Everton karşısında sağ tarafta ilk on birde başlayan Savio da yer alıyor. Dolayısıyla Marmuş'un forvet mevkiine kaydırılması, takımın yapısında zorunlu olarak köklü bir değişiklik gerektirmeyecek.

Tottenham'ın krizi yalnızca son vuruştaki eksiklikle sınırlı değil; zira takım çok az pozisyon üretti. Ayrıca Savio ve Mateus Fernandes hücum bölgesinde gereken bitiriciliği ortaya koyamadı. Mathys Tel ise farklı bir sorunla karşı karşıya; De Zerbi, onun bir forvetten çok oyun kurucu gibi düşünmeye eğilimli olduğuna işaret etti.

De Zerbi takımının uyum sağlaması için zamana ihtiyaç duyacağını düşünse de, gol atamama sorununun sürmesi üzerindeki baskıyı artırıyor. Premier Lig'de oynanacak Aston Villa maçı, Marmuş için daha ileri bir rol üstlenmesi adına bir fırsat olabilir.

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