Dahiyane bir taktikle: Flick yeni Cristiano Ronaldo'yu buldu

Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, Brezilyalı Raphinha'yı yeni bir mevkide değerlendirdiği dâhice bir taktik hamle sayesinde göz kamaştırıcı bir başarıya imza attı.

Transfer piyasasında gerçek bir santrfor (9 numara) bulmanın zorluğu karşısında Alman teknik direktör, hücumun ekseni olarak Raphinha'ya güvenmeye karar verdi. Brezilyalı futbolcu da yüksek verimliliğini kanıtladı; İspanya Ligi'ndeki ilk dört maçında altı gol atarak gol krallığında zirveye yerleşti, ayrıca Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Feyenoord filelerine iki gol bıraktı.

Raphinha'nın bu mevkideki performansı, Katalan "Sport" gazetesine göre Avrupa'daki ilk teknik direktörü ve onu ilk kez santrfor mevkiinde oynatan kişi olan Vitor Campelos dışında neredeyse herkesi şaşırttı.

Hâlihazırda Slovenya ekibi Celje'yi çalıştıran Portekizli teknik direktör, kendisini Vitória Guimarães'in ikinci takımında çalıştırdığı ve o dönemde 19 yaşında olan eski öğrencisinin mevki değişikliğini analiz etmek için "Sport" gazetesine konuştu.

Campelos şunları söyledi: "Onu sadece 2015/2016 sezonunun sonunda Porto B'ye karşı bir maçta gerçek bir forvet olarak oynattık, çünkü bu mevkide oynamak için gerekli niteliklere sahipti."

Raphinha sezona rekorları kırmak için güçlü bir kararlılıkla başladı; La Liga'nın ilk dört maçında en az altı gol atan, Barcelona tarihindeki altıncı futbolcu oldu, üstüne bir de Şampiyonlar Ligi'nde iki gol kaydetti.

Bu, Campelos'un hayranlığını uyandıran bir golcülük yeteneği. Campelos şöyle diyor: "Raphinha henüz çok genç bir çocuktu, ama muhteşem bir özelliği vardı: kaleciyle karşı karşıya kaldığında son derece kesin ve büyük bir isabetle bitirici oluyordu; birebir kaldığı durumlarda gol atmak onun için kolay bir işti."

Şimdi, aradan on yıl geçmişken ve kariyerine muhteşem bir başlangıç yapmışken, Avrupa'daki ilk teknik direktörü, tıpkı Cristiano Ronaldo'nun yaptığı gibi, onun bir santrfor olarak yerini sağlamlaştırma kabiliyetine güveniyor.

Portekizli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Bu, gelecekte onun mevkii olabilir; zira daima kanatta oynadıktan sonra sonradan hücumun eksenine dönüşen Cristiano'nun geçirdiğine benzer bir gelişim sürecinden geçebilir."

Golleriyle birlikte, Raphinha daima yüksek çalışma temposu ve bağlılığıyla öne çıktı; ister kanatlarda ister forvet mevkiinde oynasın, Brezilyalı futbolcu, rakip takım arkadan oyun kurmaya çalışırken baskı yapan ilk isim oluyor.

Campelos şöyle belirtiyor: "Barcelona'da ve Brezilya Millî Takımı'nda oynamasını beklemiyordum, ama profesyonelliği sayesinde büyük kulüplerde oynayacağından emindik; her gün son kertesine kadar antrenman yapıyor, daima en iyi zihniyetle ve en yüksek düzeyde yoğunluk ve ciddiyetle donanmış oluyordu."

51 yaşındaki teknik direktör, genç oyuncularının önünde Raphinha'yı örnek gösteriyor. Campelos şöyle diyor: "O, altyapı oyuncularımıza ya da genç futbolcularımıza sık sık örnek verdiğim bir model. Takımlarıma hep şunu söylerim: 'Ben Raphinha ile çalıştım ve o, en yüksek şiddette 10 ya da 20 metre koşabiliyordu. Her teknik direktörün takımına katmak isteyeceği türden bir oyuncudur; kalitesi var, takım ruhuyla oynuyor, enerji ve canlılık saçıyor ve şampiyonların zihniyetine sahip."

"Blaugrana" formasıyla dört sezonu biraz aşan bir sürede Raphinha, 182 maçta 83 gol atıp 53 gol pası verdi; bu rakamlar onu 2025 yılında Ballon d'Or'u kazanmaya yaklaştırmıştı.

Bununla birlikte, Barcelonalı futbolcu bu yılki otuz kişilik aday listesinde yer almıyor. Campelos şunu vurguluyor: "Bunu gerçekten isterdim; ortaya koyduğu her şeye ve sürekli gelişimine bakıldığında, o bu ödülü hak eden bir oyuncu. Mütevazı bir başlangıçtan yola çıktı, şu an bulunduğu noktaya ulaşmak için muazzam bir azim ve gayretle çalıştı, ayrıca bunu başarmasını sağlayacak potansiyele de sahip."

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