Hakem komitesi, İspanya Ligi'nin altıncı hafta karşılaşmaları kapsamında salı akşamı "Martínez Valero" Stadı'nda oynanacak Elche - Real Madrid maçının hakemliğine Jesús Gil Manzano'yu atadığını açıkladı. Video yardımcı hakem "VAR" görevini ise Raúl Martín González üstlenecek.

Maç, Real Madrid için Gil Manzano ile ilgili çelişkili anılar taşıyor. Kendisi daha önce kulüp taraftarlarının tepkisini çekmiş, ayrıca Real Madrid televizyon kanalı, özellikle Valencia ile "Mestalla" Stadı'nda oynanan karşılaşmanın son anlarında Jude Bellingham'ın golünün iptal edilmesinin ardından, onun hakemlik kararlarını konu alan birçok içerik hazırlamıştı.

Gil Manzano, çeşitli müsabakalarda Real Madrid'in 51 maçını yönetti; bu maçlarda takım 42 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Kulüp, hakemin yönettiği son 22 maçta yenilgi yaşamadı; Real Madrid'in onun yönetiminde aldığı son yenilgi ise 2020 yılına dayanıyor.

İspanyol hakem, Real Madrid ile Elche karşılaşmalarını yönetme konusunda da daha önce tecrübe sahibi. 2022-2023 sezonunda iki takımın maçını yönetmiş, karşılaşma Real Madrid'in üç gollü galibiyetiyle sona ermişti.

Gil Manzano, geçen sezon "Santiago Bernabéu" Stadı'nda iki takım arasındaki bir başka karşılaşmayı da yönetmiş, maçı Real Madrid 4-1 kazanmıştı. Böylece salı günkü maç, onun yönetiminde iki taraf arasındaki üçüncü karşılaşma olacak.

Öte yandan, Elche'nin Gil Manzano ile rakamları pek iç açıcı değil. Hakem, önceki karşılaşmalarına ilişkin verilere göre takımın İspanya Ligi'nde 8 maçını yönetti; bu maçlarda Elche bir galibiyet ve iki beraberliğe karşılık 5 yenilgi aldı.

Gil Manzano'nun Elche için yönettiği son maç, geçen sezon "Santiago Bernabéu" Stadı'nda Real Madrid'e karşı aldığı 4-1'lik yenilgiydi. Böylece hakem ile iki takım arasındaki karşılaşma, "Martínez Valero" Stadı'nda yeniden yaşanacak.

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