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Fulham v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

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Daha önce Maguire ile tartışmıştı! Manchester derbisindeki VAR hakemiyle ilgili sürpriz

H. Maguire
E. Haaland
M.City
M. United
Premier Lig
İngiltere
Norveç

Tartışma yaratan eski bir olay

Önümüzdeki dönemde Manchester United'ın taraf olduğu herhangi bir maçta hakem Matt Donohue'nun video yardımcı hakem teknolojisi yönetiminden uzaklaştırılmasına ilişkin ihtimaller giderek artıyor.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, dün pazar günü oynanan Manchester derbisinde forvet Erling Haaland'ın kaydettiği ve City'ye galibiyeti getiren golün geçerli sayılmasını hatalı biçimde tavsiye eden video yardımcı hakem teknolojisi hakemi Matt Donohue soruşturmaya alınıyor.

Kaynaklar, hakem Donohue'nun hatasının ardından Manchester United'ın herhangi bir ek işlem talep etmesinin beklenmediğini ortaya koydu; yetkili bir kaynak, profesyonel hakemler kurulu PGMOL'un açıklamasının kendini tam olarak ifade ettiğini belirtti.

Kulüp, İngiltere Premier Lig maç merkezinin Haaland'a verilen ofsayt kararının iptaline ilişkin yorumunun olgusal açıdan hatalı olduğunun farkındaydı; nihayetinde kurul bir "değerlendirme hatası" bulunduğunu kabul etti.

Manchester United yetkilileri, saha hakemi Michael Oliver'ın "yorumlu ofsayt" kararını gözden geçirmek için saha kenarındaki inceleme ekranına çağrılmasını ve ardından orijinal kararın korunmasını bekliyordu.

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Hatırlatmak gerekirse, hakem Donohue Southend şehrinde doğdu, ancak on yıldan fazla bir süre önce Büyük Manchester bölgesine yerleşti.

Hakem, 2019 yılında tam zamanlı profesyonel hakemliğe geçmeden önce, Denton bölgesindeki Gresswell İlkokulu ve anaokulunda 8 yıl öğretmen olarak görev yaptı.

Kayıtlar, 38 yaşındaki Donohue'nun mart ayındaki Bournemouth maçında kırmızı kart görmesinin ardından Manchester United defans oyuncusu Harry Maguire'ın hakaretine maruz kaldığını iddia ettiğini ortaya koydu.

Resmi rapor, Donohue'nun istisnai bir olaya ilişkin bir rapor sunduğunu gösterdi; raporda, video yardımcı hakem teknolojisi incelemesini tamamladıktan sonra sahadan çıkarken Harry Maguire'ın kendisine yaklaştığını ve "Sen bir maskarasın, hepiniz lanet birer maskarasınız" diye bağırdığını yazdı.

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