Daha önce hiç yaşanmadı: Madrid derbisinde tarihi sürpriz

İspanya Futbol Federasyonu Hakem Teknik Komitesi, önümüzdeki pazar günü Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanacak merakla beklenen derbinin yönetimini hakem Miguel Angel Ortiz Arias'a verdi. Böylece Ortiz Arias, İspanyol hakemliği açısından tarihi ve istisnai bir anlam taşıyan bir kararla yeni sezonun ilk büyük karşılaşmasını yönetecek.

Bu, İspanya Ligi tarihinde Madrid şehrine mensup bir hakemin Atletico ile Real arasındaki bir derbiyi yönettiği ilk kez olacak. Bu tarihi görevlendirme, Hakem Teknik Komitesi'nin (CTA) geçen sezon aldığı "coğrafi ve bölgesel dağılım" kriterini kaldırma kararının ardından geldi. Bu kriter, uzun yıllar boyunca rakip iki takımdan birinin bağlı olduğu aynı bölgesel federasyona mensup herhangi bir hakemin bu takımların maçlarını yönetmesini engelliyordu. Bu bilgiler İspanyol "Marca" gazetesine ait.

Ortiz Arias, geçen sezon Getafe ile Rayo Vallecano maçını yöneterek Madrid bölge topluluğuna mensup iki takım arasındaki ilk hakemlik örneğini oluşturmuş ve bu prosedürel değişikliğin uygulanmasının yolunu açmıştı. Ardından hakem Munuera Montero, Sanchez Pizjuan Stadı'nda Sevilla derbisini yönetmişti.

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Bu kararla birlikte Hakem Teknik Komitesi, başkentin en büyük derbisini bir Madridli hakeme vererek daha da cesur bir adım atıyor ve böylece İspanyol futbolunun hakem atama mekanizmasında uzun süredir var olan tarihi bir engeli yıkmış oluyor.

Hatırlatmak gerekirse Real Madrid, 5 haftada topladığı 12 puanla İspanya Ligi puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunuyor. Atletico ise 10 puanla beşinci sırada yer alıyor.