Genç İspanyol Rafa Jodar, Kanadalı Denis Shapovalov karşısında etkileyici bir geri dönüşe imza atarak bin puanlık Cincinnati Masters turnuvasının üçüncü turuna adını yazdırdı; belirleyici sette geriden gelip 7-5, 4-6, 7-5'lik heyecan dolu bir galibiyet elde etti.

Jodar, üçüncü sette 5-1 geriye düştüğünde turnuvadan elenme yolunda görünüyordu; ancak toparlanarak iki maç sayısını kurtardı, ardından üst üste 6 oyun kazanarak seti ve maçı lehine sonuçlandırdı.

Karşılaşma tartışmalı anlara sahne oldu. Jodar, ayakkabısındaki bir sorun nedeniyle oyunu iki kez durdurmak zorunda kaldı; bunların en dikkat çekeni üçüncü sette 5-3 geride olduğu anda yaşandı. Bir dakikadan fazla süre durup ayakkabısını tamir etmesi için babasından yardım aldı ve bu durum Shapovalov'un öfkesini çekti.

Sol bacağındaki ağrılara rağmen ve maç sırasında tıbbi tedavi görmesine karşın, 19 yaşındaki İspanyol oyuncu güçlü bir karakter sergiledi; dengesini yeniden kurmayı ve belirleyici sette rakibinin servisini 3 kez kırmadan yararlanarak karşılaşmayı lehine çevirmeyi başardı.

Maçın ardından Jodar, oyunu durdurma olayı için Shapovalov'dan özür dilerken, Kanadalı oyuncu ayakkabı sorunu nedeniyle yaşanan duraklamaların su içmek için istismar edildiğini düşündüğünü belirterek bu durumu eleştirdi.

Jodar maçın ardından Cincinnati'deki ilk galibiyetini almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi ve karşılaşmanın zorlu geçtiğini, sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

İspanyol oyuncu, zorlu anlarda duygularını kontrol edebilmiş olmasından özellikle mutlu olduğunu ekledi ve bu galibiyetin turnuvadaki yoluna devam etmeden önce kendisine güçlü bir güven aşılayacağını ifade etti.

Jodar üçüncü turda Şilili Alejandro Tabilo ile karşılaşacak.