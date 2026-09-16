"Daha kötüsü gelecek": Vinicius Junior'dan Atletico Madrid'e gözdağı

Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior, başkent derbisine günler kala Atletico Madrid'e açık bir meydan okuma tonu taşıyan bir mesaj gönderdi. Golcülük orucunun uzun sürmeyeceğini ve gelecek karşılaşmada sunacak daha çok şeyi olduğunu vurguladı.

Vinicius Junior, İspanya Ligi'nin altıncı haftasında Real Madrid'in Elche karşısında aldığı heyecan dolu 3-2'lik galibiyette forma giydi ancak karşılaşma boyunca birçok tehlikeli fırsatı harcadıktan sonra maçtan gol ya da asist kaydetmeden ayrıldı.

Brezilyalı yıldız, Jose Mourinho'nun kendisini 68. dakikada oyundan almasından önce Elche kalesi önünde belirgin bir talihsizlik yaşadı. Real Madrid ise maçı kazanmak ve üç puanı almak için Carlos Espi'nin 90+1. dakikada attığı son dakika golüne ihtiyaç duydu.

Real Madrid'in yıldızı Instagram hesabındaki "hikaye" özelliğinden şunları yazdı: "Gollerim yakında geri dönecek, bu kadar çok fırsatı harcayamam! Pazar günü daha fazlası geliyor, hala Madrid."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Vinicius'un mesajı, Real Madrid'in bu sezonki en zorlu karşılaşmalarından birine, ezeli rakibi Atletico Madrid karşısında hazırlandığı bir dönemde ağları yeniden havalandırmaya dair açık bir söz taşıyor.

Real Madrid, önümüzdeki pazar akşamı İspanya Ligi'nin yedinci haftasında Metropolitano Stadı'nda Atletico'ya konuk olacak.

Elche karşısında golcü kimliğine damgasını vurmadan asist ve hücum hareketleriyle yetinen Vinicius, kendisi maç öncesinde açık bir mesaj göndermeyi seçtikten sonra, Brezilyalı kanat oyuncusunun Madrid derbisini kale önündeki varlığını yeniden kazanmak için bir randevu olarak belirlediği görülüyor: Daha fazlası geliyor.

Ayrıca oku:

Mbappe'den Ballon d'Or yarışı hakkında: Kendime oy veririm!