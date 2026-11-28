Bayern Münih, Bundesliga'nın 11. haftasında bugün Volksparkstadion'da Hamburg ile oynadığı maçta yeni bir darbe aldı. Takım kaptanı Joshua Kimmich, karşılaşmanın 44. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Kırmızı kart, oyun dışı bir anda Kimmich ile Hamburg forması giyen Alexander Rössing-Lelesiit arasında yaşanan arbedenin ardından geldi. Rössing-Lelesiit'in Bayern'li oyuncuyu itmesi üzerine Kimmich, rakibini saçından çekerek yere düşürdü.

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Hakem Bastian Dankert, Alman orta saha oyuncusuna direkt kırmızı kart göstermekte tereddüt etmedi. Böylece ilk yarı sona ermeden orta sahadaki en önemli isimlerinden birini kaybeden Bayern, maçın geri kalanında on kişi oynamak zorunda kaldı.

Kimmich oyun dışı kaldığında skor 0-0'dı. Bu kırmızı kart, takımını ikinci yarıda zor bir duruma soktu. Üstelik Bayern, başta Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise ve Manuel Neuer olmak üzere önemli eksiklerle mücadele ediyor.

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Bu kırmızı kart, Kimmich'in kariyerinde nadir görülen bir olay. Alman "Bild" gazetesinin aktardığına göre bu, altyapı takımlarında oynadığı dönem de dahil olmak üzere oyuncunun kariyerindeki dördüncü kırmızı kart. Kimmich en son 28 Ekim 2023'te, Bayern Münih'in Bundesliga'da Darmstadt'ı 8-0 yendiği maçta oyundan atılmıştı.

Bu gelişme, Bayern'in çalkantılı bir dönemden geçtiği bir zamana denk geldi. Bavyera ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'e 2-1 yenilmişti. Bunun yanı sıra kulüp yönetiminin Jamal Musiala dosyasını ele alış biçimi son dönemde tartışma yaratmış, Kimmich de kulüp yetkililerini kamuoyu önünde eleştirmişti.