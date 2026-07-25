Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın oyuncularından birinin sezonu, bir hazırlık maçında ciddi bir sakatlık yaşaması sonrasında daha başlamadan sona erdi.

Al-Ittihad, resmi "X" hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayarak oyuncusu Hamed Al-Ghamdi'nin ön çapraz bağ yırtığı yaşadığını duyurdu.

Suudi kulübü, Al-Ghamdi'nin bu sakatlığı geçtiğimiz salı akşamı Güney Afrika ekibi Orlando Pirates'ı 3-2 mağlup ettikleri maçta, yeni sezon öncesinde İspanya'nın Marbella şehrinde oynadığı ilk hazırlık maçında yaşadığını açıkladı.

Al-Ittihad, önümüzdeki birkaç gün içinde oyuncunun ameliyatının gerçekleştirilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri tamamlamak üzere çalıştığını, ardından oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon programına başlayacağını belirtti.

27 yaşındaki oyuncunun yeni sezon içinde "Kaplanlar" ile yeniden sahaya çıkması zor olacak; bu da sezonunun daha başlamadan bittiği anlamına geliyor.

Al-Ghamdi'nin sakatlığı, özellikle orta saha bölgesinde zaten belirgin bir eksiklik yaşayan Al-Ittihad için ağır bir darbe niteliğinde; hele ki diğer orta saha oyuncusu Malili Mamadou Doumbia'nın da sakatlık yaşadığı düşünülürse.

Al-Ittihad, orta saha bölgesine bazı transferler yapmanın arayışında; kulübün ismi Mısırlı Emam Ashour ve Marwan Attia, Faslı Azzedine Ounahi ve Sofyan Amrabat ile Nijeryalı Raphael Onyedika ve Wilfred Ndidi gibi bazı oyuncularla anılıyor.

Al-Ghamdi'nin geçtiğimiz sezon "El-Amid" ile çeşitli kulvarlarda 11 maçta forma giydiği, bu maçlarda ise ne gol atabildiği ne de asist yapabildiği hatırlatılıyor.