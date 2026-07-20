Dağınık tozlar… 120 dakika, Messi’nin hayalini ve mutlak zaferi mahvetti

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finaline, omuzlarında paha biçilmez bir fırsat taşıyarak çıktı.

Messi, sadece Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak için oynamıyordu; 2026 Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansının ardından rekorları kırmaya devam etmeyi de hedefliyordu.

Arjantinli yıldız, İspanya ile oynanan Dünya Kupası finaline, gol sayısını artırarak Kylian Mbappé'yi Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu sıralamasında yakalamayı ve bu yılki turnuvada Altın Ayakkabı ödülünü kazanmayı hedefleyerek çıktı.

Messi ayrıca, 2026 Altın Top ödülü yarışındaki şansını artırmak için Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı da hedefliyordu.

Ayrıca Leo, Arjantin'in Dünya Kupası'nda üst üste iki şampiyonluk kazanan ilk kaptanı olmak ve Tango formasına dördüncü yıldızı eklemek için umut besliyordu.

Ancak Messi, maçın gidişatını tamamen kontrol altına alan İspanyol Matador karşısında 120 dakika içinde her şeyi kaybetti; ta ki 106. dakikada Ferran Torres'in golü gelene kadar.

Messi, Matador'un kalesini sarsamadı ve gol sayısı 8'de kaldı; böylece 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında, lider Mbappé'nin iki gol gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Ayrıca Messi, 21 golle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncular listesinde ikinci sırada yer aldı; Mbappé’nin sadece bir gol gerisinde kaldı.

Mbappé, 4-6'lık mağlubiyet sırasında İngiltere kalesine attığı iki golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi ve Fransız oyuncunun gol sayısı 22'ye yükseldi.

Messi’nin Dünya Kupası şampiyonluğunu kaçırmasının ardından Altın Top ödülü yarışındaki şansı azalırken, İspanyol yıldız Lamine Yamal’ın ödülü kazanma şansı arttı. Paris Saint-Germain’i Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumaya taşıyan Fransız Ousmane Dembélé’nin de bu yarışta yer alması bekleniyor.