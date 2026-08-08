Daan Rots: "Kulağıma dolaylı yoldan onun Ajax'a gitmek istediği geliyor"

Daan Rots, Noa Lang’ın Ajax’a dönüşe açık olduğuna dair sinyaller aldığını söyledi. FC Twente’nin hücum oyuncusu, VERSUZ adlı futbol podcastinde, çevresinden Lang’ın Amsterdam’a transferine sıcak baktığını duyduğunu anlattı.

Ajax, Lang’ı Mika Godts’un olası halefi olarak düşünüyor. Belçikalı kanat oyuncusu, Paris Saint-Germain’in ciddi ilgisi altında ve daha önce çıkan haberlere göre yaklaşık 60 milyon euro karşılığında ayrılabilir.

Rots’a VERSUZ programında Lang’ın Ajax’a olası transferi soruldu ve ardından dikkat çekici bilgiler verdi. “Noa Lang’ı istiyorlar, değil mi?” diye söze başladı FC Twente’nin kanat oyuncusu.

Ardından Rots, kendisinin duyduklarını anlattı. “Dolaylı yoldan, Noa Lang’ın bunu kendisinin de çok istediğini duydum. Benim duyduğum buydu” dedi hücum oyuncusu.

Rots daha sonra, Lang’ın Amsterdam’a dönüş ihtimalini peşinen dışlamadığını bir kez daha vurguladı. “Ajax’a açık olduğunu duyuyorum. Ama orası onun kulübü de, değil mi?” ifadelerini kullandı.

Napoli’den ayrılmasına izin verilmesi nedeniyle Lang’ın transferi mümkün görünüyor. Daha önceki haberlere göre Hollanda Milli Takımı oyuncusunun İtalyan kulübünde artık bir geleceği yok ve yaklaşık 25 milyon euro karşılığında ayrılabilir.







