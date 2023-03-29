Hollanda'yı altyapı takımlarında temsil eden Zivkovic, Messi'nin Arjantin'ine karşı oynayacakları maç öncesi Curaçao forması giymeye karar verdi.

Messi, Curaçao karşısında hat-trick yaptı

Sadece onun için özel bir gece değildi

Richairo Zivkovic, Hollanda'ya rağmen Messi için Curaçao tercihini yaptı

NE OLDU? Arjantin ile Curaçao hazırlık maçında karşı karşıya gelirken mücadeleyi 7-0 Lionel Scaloni'nin öğrencileri kazandı. Lionel Messi bu maçta yaptığı hat-trick ile birlikte Arjantin formasıyla 102 gole ulaştı. Ancak yalnız onun için özel bir gece değildi. Daha önce Hollanda'yı gençlik seviyesinde temsil eden Richairo Zivkovic, Curaçao'nun davetini kabul ederek milli takım tercihini bu yönde kullandı. Zivkovic bu kararında Messi'nin de etkisinin olduğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Arjantin ile oynayacakları maç öncesi Curaçao'nın davetini kabul eden Zivkovic'e bu kararında Lionel Messi'ye karşı oynamanın etkisinin olup olmadığı soruldu. Dagblad Noorden'a konuşan Zivkovic şunları söyledi: "Elbette. Bu maç da davetlerini kabul etmemin nedenlerinden biriydi. Aslında aklımda Hollanda ve Sırbistan vardı. Ama korkarım ki bu mümkün değil. Bu sırada Curaçao ısrarla davet gönderdi. Yurt dışında yaşadığım için milli aralarda dinlenmeyi tercih etmiştim. Ama bu kez oynamaya karar verdim."

BÜYÜK RESİM: 26 yaşındaki Richairo Zivkovic, ailesinin kökenleri nedeniyle her iki milli takımda da oynama hakkına sahipti. Uzun süre Curaçao'dan yana seçim yapmazken kararını Arjantin maçından önce değiştirmesi, Lionel Messi'ye karşı oynamak istediğinin bir işaretiydi.