"Curaçao'lu oyuncular Fred Rutten'den bıktı, herkes Dick Advocaat'a hayran"

Dick Advocaat, bu yılın başlarında Curaçao'yu ülke tarihindeki ilk kez Dünya Kupası'na taşıyarak tarihi bir başarıya imza attı. 78 yaşındaki Laheyli teknik adam, daha sonra ailevi nedenlerle görevinden istifa etti ve bu nedenle Fred Rutten şu anda takımın başındaki isim. Johan Derksen, Vandaag Inside programında, "ada ve oyuncuların" aslında tekrar görev alabilecek olan Advocaat ile devam etmek istediklerini belirtti.

Advocaat, Şubat ayında kızının sağlık durumu nedeniyle Dünya Kupası'na gitmeyeceğini açıklamıştı. Derksen'e göre, kızının durumu şu anda düzeldi ve Advocaat geri dönmeye açık, ancak Rutten'dan istifa etmesini istemiyor.

"Dick'in ailevi durumu biraz daha iyiye gidiyor," diye başlıyor Derksen. "Aslında Dick de gitmek istiyor, ama Fred'e karşı biraz kötü hissetmiyor değil."

"Bunu da anlıyorum, ama tüm ada ve tüm oyuncular Fred'den bıkmış durumda, çünkü o bu dağınık kadroyla Dünya Kupası'nı kazanmak istermiş gibi davranıyor. Ve bu mümkün değil," diyor Derksen.

"Curaçao Federasyonu Fred'e durumun ne olduğunu açıklarsa... Dick o adalı ve adadaki herkes Dick'e bayılıyor. Koşullar nedeniyle o çekilmek zorunda kaldı."

"Ama aslında Fred'in Dick'i arayıp şöyle demesi gerekir: 'Tüm onur sana ait. Eğer oraya gitmek istiyorsan, ben yerimi sana bırakırım.' Dick de bu işin bir parçası. Curaçao'nun terfisi için de Dick, Fred'den çok daha uygun," diyor Derksen.

Şimdilik Haziran ayında Curaçao'nun yedek kulübesinde kimin olacağını bekleyip göreceğiz. Ada sakinleri 14 Haziran'da şampiyonluk adayı Almanya ile ilk maçlarını oynayacaklar, ardından programda Ekvador (21 Haziran) ve Fildişi Sahili (25 Haziran) ile karşılaşmalar var.