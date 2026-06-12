Curaçao'lu oyuncu, antrenman kampından Eredivisie kulübüne sataştı

Eloy Room, Snapchat üzerinden NEC ile dalga geçti. Curaçao’nun birinci kalecisi Cuma günü aniden üzerinde “Nijmegen’in canı cehenneme” yazan bir çıkartmanın fotoğrafını paylaştı.

37 yaşındaki Room, yaklaşan Dünya Kupası'nda Curaçao'nun kalesini koruyacak. Miami FC'nin kalecisi, The Blue Wave'de gelecek vaat eden NEC savunmacısı Deveron Fonville ile birlikte oynuyor.

Snapchat

Yine de Room, Vitesse'ye daha fazla sevgi beslediğini saklamıyor. Toplamda Arnhem ekibi adına 189 resmi maçta kaleci olarak görev yaptı. Room'un NEC'e sataşması ilk kez olmuyor.

2024 yılında Room, bir NEC taraftarı tarafından internette hakarete uğradı ve buna karşılık vermemek için kendini tutamadı. “Bir tane daha. Önce bir kupa kazan, o zaman bizim masamıza oturabilirsin.”

Durumu biraz ilginç kılan şey, Room'un tam da Nijmegen'de doğmuş olması. Hatta 1998 ile 2001 yılları arasında NEC'in altyapısında forma giymişti.

Her halükarda, Room'un Goffert Stadyumu'nda artık hoş karşılanmadığı açık. Pazar günü Curaçao formasıyla Almanya'ya karşı oynayacak.

Room, ada adına yetmişinci uluslararası maçına çıkacak. 2010 yılında Jong Oranje'nin genç milli takımında oynuyordu.