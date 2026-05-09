Curaçao, Dünya Kupası'ndaki ilk maçından hemen önce büyük bir darbe aldı

Bu haftanın başlarında, Dick Advocaat'ın Curaçao ile Dünya Kupası'na gideceği düşünülüyordu; Wilfred Genee, Vandaag Inside programında böyle söylemişti. Ancak kısa sürede bunun gerçekleşmeyeceği anlaşıldı. Curaçao şimdi bu kararın sonuçlarını yaşıyor.

Şubat sonunda Advocaat, kızının hastalığı nedeniyle görevinden ayrıldı. Fred Rutten, "Küçük General"in yerine milli takım teknik direktörü olarak atandı.

Genee daha sonra, perde arkasında görüşmelerin yapıldığını açıkladı. "Şu anda görüşüyorlar, sanırım Dick ile de konuşuldu" dedi. Beş kişilik futbol federasyonu yönetim kurulu içinde şu anda kimin tercih edileceği tartışılıyor: Rutten mi, Advocaat mı?

Cuma günü federasyon başkanı Gilbert Martina, Advocaat'ın Curaçao milli takımının teknik direktörlüğüne dönmeyeceğini ve Rutten'in Dünya Kupası süresince son karar yetkisine sahip olacağını açıkladı.

Bu karar, milli takımın ana sponsoru olan The Blue Wave için de sonuçlar doğuruyor, çünkü şirket 2026 Dünya Kupası'ndan sonra sponsorluktan çekilecek. Çeşitli medya kuruluşları, Corendon CEO'su Atilay Usli'nin Advocaat'ın Curaçao milli takım teknik direktörlüğüne geri dönmesinden yana olduğunu bildiriyor. Bu gerçekleşmeyeceği için, şirket turnuva sonrasında milli futbol takımının sponsorluğundan çekilecek.

Ancak şirketin CEO'su, Dünya Kupası'na kadar olan mali yükümlülüklerini yerine getirecek. “Ben sözümün eriyim” dediği bir açıklamayı kısa süre önce Èxtra gazetesine yaptı. Aynı zamanda, Curaçao'nun artık Corendon tarafından sponsorluk almayacağını da açıkça belirtti.

Curaçao Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandıktan sonra, Corendon bir günlüğüne CorenDick olarak yeniden adlandırıldı. Bu, yardımcı antrenör Cor Pot ve dönemin milli takım teknik direktörü Dick Advocaat'a atıfta bulunan Cor ve Dick kelimelerinin birleşiminden oluşan bir kelime oyunuydu.