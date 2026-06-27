"Çünkü sen hâlâ tarih yazıyorsun"... Ronaldo dokunaklı bir mesaj aldı

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores Aveiro, FIFA’nın resmi hesabı üzerinden Portekiz milli takımının yıldızına duygusal bir mesaj gönderdi. Mesajda, 2026 Dünya Kupası’ndaki aralıksız başarılarından duyduğu gururu dile getirdi ve her adımında ona destek olan Portekizli taraftarlara teşekkür etti.

Dolores mesajında şöyle dedi: “Oğlum, hâlâ tarih yazdığın için gurur duyuyorum. Her zaman yanında duran tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Sen tüm dünyaya çok şey kattın.”

Portekiz’in Abola gazetesi tarafından Cumartesi günü aktarılan habere göre, Dolores sözlerine şöyle devam etti: “Sana bir öpücük, oğlum. Annen her zaman senin için burada.”

Ayrıca şunları da ekledi: “Oğluma gösterdikleri saygı için herkese teşekkür ederim. Tüm Portekiz taraftarlarına bir öpücük. Futbol hâlâ herkesi birleştiriyor, Portekiz’e güç.”

Bu mesaj, Ronaldo’nun Özbekistan kalesine iki gol atarak Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 11’e çıkarmasının ardından geldi. Böylece Ronaldo, Eusébio’nun efsanevi rekorunu (1966’da 9 gol) geçerek Portekiz’in Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. Ayrıca “El Don”, turnuva tarihinin en yaşlı golcü ikinci oyuncusu oldu.

Ronaldo’nun annesinin bu jesti, Portekizli yıldızın daha fazla rekor kırma çabasını sürdürdüğü bir dönemde geldi. Ronaldo, yarın Pazar sabahı Kolombiya ile karşılaşacak ve muhtemelen Dünya Kupası’ndaki son turnuvası olacak bu turnuvada 11. grubun liderliğini belirleyecek.

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