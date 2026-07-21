Antonela Roccuzzo, İspanya'ya kaybedilen (uzatmaların ardından 0-1) Dünya Kupası finalinin ardından eşi Lionel Messi'ye dokunaklı sözler yöneltti.

Antonela, Instagram hesabından şunları yazdı: "Gerçek başarının sıkı çalışma, fedakârlık ve azim üzerine kurulu olduğunu ve gerçekte kim olduğumuzu asla unutmamamız gerektiğini her gün bize gösterdiğin için teşekkür ederim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Sen her zaman en iyisi olarak kalacaksın, Leo Messi. Sadece yeteneğin yüzünden değil, her zaman kendine sadık kaldığın için. Çünkü sen, ne olursa olsun, asla pes etmiyorsun; her zaman sonuna kadar mücadele ediyor ve son ana kadar elinden gelenin en iyisini yapıyorsun."

Antonela, onunla gurur duyduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Bu güç, bu ruh ve her yenilginin ardından yeniden ayağa kalkabilme yeteneğin, seni eşsiz bir insan kılıyor. Çocuklarımız için en iyi örneksin ve milyonlarca insan için bir ilham kaynağısın."

Çift birbirini çocukluktan beri tanıyor, 2017 yılında evlendiler ve üç çocukları var (Thiago, Mateo ve Ciro Messi).

Antonela sözlerini şöyle bitiriyor: "Seni kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazla hayranlıkla izliyorum ve yaşam yolculuğunda seninle birlikte yürümekten son derece gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum."

Arjantinli efsane, ilk milli maçını 2008 yazında Macaristan'a karşı oynadı. Sonrasında yaşananlar ise tarihe geçti: 206 milli maç daha ve 125 gol (bunların 21'i yalnızca Dünya Kupası turnuvalarında), ayrıca 2022 yılında Arjantin ile dünya şampiyonluğu. Messi ayrıca 2021 ve 2024 yıllarında Copa America'yı kazandı.

Arjantin Milli Takımı ile gelen bu peş peşe kupalar, Messi'nin 2016 yılında milli takımdan geçici olarak emekliye ayrılmasının ardından geldi; ancak neyse ki, sadece iki ay sonra "vatanına ve formasına duyduğu sevgiyle" Albiceleste'ye dönüş yolunu buldu.

Şimdi ise milli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Yine de birçok işaret, emekli olma ihtimaline işaret ediyor.

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