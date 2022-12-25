Cumhurbaşkanı, Portekizli süperstarın Filistin'e verdiği destekten dolayı oynatılmadığını düşünüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz ile Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayamayan ve büyük bir hayal kırıklığı yaratan Cristiano Ronaldo hakkında sorulan bir soruya cevap verdi.

Recep Tayyip Erdoğan'a göre Portekizli süperstar, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Filistin hakkındaki görüşlerinden dolayı harcandı.

Ne söylendi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen bir etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, "Cristiano Ronaldo ve Messi arasındaki tercihiniz değişti mi?" sorusuna, "Maalesef Ronaldo'yu Filistin davasına sahip çıktığı için siyasi olarak harcadılar.

"Aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a transfer olacak" cevabını verdi.

Bir genç tarafından sorulan, "Önceki konuşmanızda Messi mi Ronaldo sorusuna Ronaldo demiştiniz.

"Arjantin maçını Katar'da izledikten sonra fikriniz değişti mi?" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Şimdi onları kıyaslamak bize düşmez. Tabii ki Cristiano Ronaldo'yu harcadılar" dedi ve ekledi:

"Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Maalesef Ronaldo'yu harcadılar.

"Onun gibi bir futbolcuyu 2. yarıda oyuna almak, 15 dakika yarım saat oynatmak onun hem psikolojisini hem de bütünüyle enerjisini alıp götürdü.

"Ronaldo, Filistin davasına sahip çıkan birisidir."

Erdoğan, Ronaldo'nun hangi ülkeye gideceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cristiano Ronaldo'nun transfer olacağı ülkeyi de duyurdu.

"Aldığım bilgilere göre; Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a transfer olacak."