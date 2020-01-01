Cumhurbaşkanı, Messi'ye 'ülkene dön' dedi

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Lionel Messi'ye 'Newell's Old Boys'a geri dön' çağrısında bulundu.

'da krizi, ülkesinin liderinin dikkatinden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, 33 yaşındaki yıldız futbolcuyu ülkesine dönmeye ve kariyerini başladığı yerde; Newell's Old Boys'ta bitirmeye davet etti.

C5N kanalından Messi'ye seslenen Fernandez şunları söyledi:

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"Sen bizim kalbimizdesin, seni ülkemizdeki kulüplerde hiç görmedik. Kariyerini Newell's Old Boys'ta sonlandırma zevkini bize bahşet."

Buenos Aires ekibi Argentinos Juniors taraftarı olduğunu gizlemeyen Fernandez, büyük bir Diego Maradona hayranı olduğunu ifade etti:

"Maradona'nın en büyük değerini, dünyaya karşı tek başına oynamış olması belirliyor. Maradona gibi bir oyuncuyu hayatım boyunca hiç görmedim. Ona derin bir hayranlık besliyorum, hatta dürüst olmak gerekirse Messi'den daha çok; çünkü o, Argentinos'un altyapısından geliyor. Maradona, inanılmaz güçte bir tür gladyatör gibi."