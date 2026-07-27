Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun transfer piyasasındaki seçenekleri tek bir isme bağlı: Marc Cucurella. Real Madrid'de birden fazla oyuncunun geleceği, İspanyol sol bekin akıbetine bağlanmış durumda.

Victor Valdepeñas'ın Fiorentina'ya transferi haftalar önce 8 milyon euro karşılığında ve Real Madrid'in gelecekteki satış bedelinin %50'sini elinde tutması koşuluyla tamamlanmış gibi görünse de, transfer henüz sonuçlanmadı. Bunun sebebi ise Mourinho.

Portekizli teknik direktör, 19 yaşındaki genç oyuncunun hazırlık döneminde beğenisini kazanmasının ardından beklemeyi istedi; hatta oyuncu, sezon başlamadan önceki fiziksel kondisyon testlerinde en dikkat çekici isim oldu. Bu nedenle Mourinho, geleceğine dair kararı ertelemeye karar verdi.

Bu bekleme kararı doğrudan Alvaro Carreras'ın geleceğiyle bağlantılı. İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Carreras, dünya şampiyonu Cucurella'nın sol bek mevkisinde ilk tercih olarak bulunması karşısında forma şansı bulmasının zor olduğunun farkında. Bu durum, Premier Lig'e gitme fikrini güçlü bir şekilde gündeme getiriyor.

Carreras'ın muhtemel adresi ise Cucurella'nın geldiği kulübün ta kendisi. Bu, tüm taraflar için ideal bir transfer olabilir; zira Real Madrid, Cucurella'yı kadrosuna katmak için ödediği 55 milyon euroluk bedelin bir kısmını geri kazanacak, Carreras ise şu an imkânsız gibi görünen oynama fırsatını elde edecek. Ayrıca bu, transferi öncelikleri arasının en tepesine koyan José Mourinho'nun özel isteğiyle gerçekleşen bir transfer ve söz konusu oyuncu, Xabi Alonso'nun da talep ettiği isim.

Carreras'ın ayrılığı, Valdepeñas açısından her şeyi değiştirecek. Transferin tamamlanması ve Fran Garcia'nın Real Betis'e gitmesiyle birlikte, altyapı çıkışlı oyuncu doğrudan Cucurella'nın arkasında ikinci tercih hâline gelecek.

Bu nedenle önümüzdeki birkaç hafta, sol kanadın hatlarını belirlemede belirleyici olacak ve her şey, kontrolünü Cucurella'nın elinde tuttuğu tek bir karara bağlı.