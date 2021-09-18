Liverpool’un Crystal Palace’ı devirdiği maçta sahne alan Sadio Mane, tarihe geçti.

Premier Lig’in beşinci hafta karşılaşmasında Crystal Palace’ı ağırlayan Liverpool, Patrick Vieira yönetimindeki rakibini 3-0’lık skorla geçti.

Bu sonuçla birlikte sezona namağlup devam eden Liverpool, Premier Lig’de 13 puana ulaştı.

Takımın ilk golünü kaydeden Sadio Mane de tarihe geçti

Mane’den dalya

43. dakikada Liverpool’u öne geçiren golü atan Sadio Mane, Liverpool formasıyla tüm kulvarlardaki 100. golünü kaydetmiş oldu. Liverpool’un diğer golleri ise Mohamed Salah ve Naby Keita’dan geldi.

Ayrıca Mane, Opta verilerine göre Crystal Palace ağlarına kariyerindeki onuncu golünü kaydetmiş oldu. Bununla birlikte Crystal Palace, Senegalli yıldızın Liverpool formasıyla en çok gol attığı takım oldu.

100 - Sadio Mané has scored his 100th goal for Liverpool in all competitions, 10 of which have come against Crystal Palace, his most against a single opponent for the Reds. Centurion. pic.twitter.com/gJ4x7qNl34 — OptaJoe (@OptaJoe) September 18, 2021

Mane neler dedi?

Karşılaşmanın ardından BBC Sport’a konuşan Mane, şunları söyledi:

“Palace karşısında bu kadar gol atabildiğim için şanslıyım. En önemli olan şey üç puandı.”

“Tüm taraftarlarımıza, kulübümüze ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Onlar olmadan ben bir hiçim.”

“Her hafta Crystal Palace’a karşı oynamak harika olurdu!”

Klopp’tan Mane sözleri

Başarılı teknik adam, Mane’nin performansına ve 100. golüne dair şu ifadeleri kullandı:

“Sadio iyi bir dönemden geçiyor; fiziksel olarak ve mental olarak iyi durumda. Kendisine çok güveniyor ve bunu hissedebiliyorsunuz.”

“Mane gol kaçırdığında yüzünde çaresiz bir ifade olmuyor, gülümsüyor ve bundan daha iyisini yapabileceğinin farkında oluyor.”

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