YORUM | Sakatlık ve yabancı sınırı, Ömür’e yaradı

Süper Lig’in beşinci haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa’yı deplasmanda devirdi.

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

Süper Lig’de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan ve son olarak da Galatasaray karşısında 2-0 geriden gelerek bir puan almayı başaran Trabzonspor, yeni haftada Kasımpaşa’ya konuk oldu.

Özellikle ilk yarıda etkili bir görüntü çizemeyen Trabzonspor, ikinci yarıda ise hem oyun olarak ileri gitti hem de Bakasetas’ın şık golüyle üç puanı cebine koydu.

İlk yarıda benzer sıkıntılar göze çarptı

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, maça alışageldiğimiz düzeninden nispeten farklı bir yapıyla başladı. Sol bekte maça yeni transfer Stefano Denswil başlarken, Galatasaray maçında taraftarların tepkisiyle karşılaşan Abdülkadir Ömür de sağ kenarda forma giydi. İlk 11’de yapılan bu hamleler, olarak da bazı değişikliklere gidilmesine neden oldu.

Hücumda oldukça geniş bir yetenek havuzuna sahip olan Trabzonspor, ligin geride kalanında bu kaliteli ayaklarıyla sonuca gitmekte çok da sıkıntı yaşamadı. Ancak ilk 11’in özellikle hücumda yaş ortalamasının bir hayli yüksek olmasından ötürü bordo-mavililer, henüz karşı pres anlamında ve rakibin geçiş hücumlarını savunmada istenilen seviyeye çıkamadılar. Bu sorunlar genel itibarıyla Kasımpaşa karşısında da kendisini hissettirse de, sol bek pozisyonunda stoper karakterli bir isim olan Denswil’in tercih edilmesi savunmada Trabzonspor’un daha güvenilir görünmesini sağladı.

Denswil, hücumlara katılmadı ve genellikle bir üçüncü stoper gibi geride konumlandı. Önündeki Nwakaeme’den destek alamayan ve bazı pozisyonlarda bir hayli zorlanan oyuncu, saha içi yerleşim anlamında da Trabzonspor’a uygun bir isim olduğunu gösterdi. Zira orta alanda Hamsik ve Bakasetas gibi yaratıcı isimlere sahip olan, kenarlarda da Nwakaeme ve Gervinho (Ömür) gibi oyuncuları bulunan bordo-mavililer, çoğunlukla beklerini ileri götürmek yerine oyunu kenar oyuncuları üzerinden genişletiyor ve merkez oyuncularını da hücum hattına dahil ediyordu.

Ancak Avcı, yabancı sınırından ötürü Denswil’i düzenli olarak bu rolde kullanmakta zorlanabilir.

İkinci yarı ve Abdülkadir Ömür

Trabzonspor’un bu kurgusunun en çok yük bindirdiği oyuncuların başında ise Berat Özdemir geliyor. Hem oyun kurulumunda hem de savuma noktasına büyük sorumluluklara sahip olan Berat, ilk yarıda etkili bir görüntü çizemedi ve devre arasında yerini Abdülkadir Parmak’a bıraktı.

Ancak Parmak da ikinci devre başlar başlamaz sakatlandı ve yerini Yusuf Sarı’ya bıraktı. Avcı’nın muhtemelen devre arasında Berat’ın yerine oyuna almak için bir numaralı tercihi olan, ancak yabancı sınırından ötürü tercih edilemeyen Siopis, yine aynı nedenden ötürü kenarda kaldı. Bu değişiklikle birlikte Abdülkadir Ömür merkeze gelirken Yusuf ise sağ kenarda görev yaptı. Galatasaray maçında yaşananların ardından Ömür’e güvendiğini hissettiren ve oyuncuya bu maçta da ilk 11’de şans veren Avcı, belki de yabancı sınırı sayesinde millî oyuncudan nasıl daha iyi faydalanabileceğine dair bir işaret görmüş oldu.

Sağ kenarda görev yaptığı ilk yarıda genellikle çizgiye yakın konumlanan Ömür, yalnızca birkaç sekansta Peres’in bindirmeleriyle merkeze yakın konumlanmıştı. İkinci devreyi ise orta alanda geçiren oyuncu, bu pozisyonda daha fazla topla buluştu ve driplingleriyle topu ileri taşıma noktasında takımına yardımcı oldu. Bu nokta, Gervinho ve Djaniny gibi isimlerin yokluğunda Trabzonspor’un sıkıntı yaşadığı noktalardan biri olmuştu.

Yine de hem fiziksel hem de mental olarak kendisinden beklenilen seviyenin uzağında kalan Abdülkadir, Kasımpaşa karşısında merkezde en azından driplingleriyle yaratıcılık katabileceğinin sinyallerini verdi.

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