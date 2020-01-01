Crystal Palace, Cenk Tosun'dan vazgeçmek istemiyor

Crystal Palace, geçirdiği sakatlık sebebiyle sezonu kapatan ve Everton'a dönen Cenk Tosun için transfer planı yapıyor.

Ara transfer döneminde 'dan 'a kiralık olarak gönderilen A Milli futbolcu Cenk Tosun, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı.

Everton'a geri dönen golcü oyuncu için Crystal Palace'ın yeni bir transfer planlaması yaptığı gündeme geldi. The Evening Standard'ta yer alan habere Crystal Palace, sportif direktör Dougie Freedman'ın da gözdelerinden olan Cenk Tosun'u yazın transfer etmek istiyor.

Cenk Tosun'un kiralık sözleşmesinde 20 milyon sterlin değerinde satın alma opsiyonu bulunuyordu.

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Ön çapraz bağlarından sakatlanan ve 6-7 ay kadar sahalardan uzak kalacak olan milli futbolcu bu sezon Palace'ta geçirdiği kısa sürede 5 maça çıktı ve tek gole imza attı