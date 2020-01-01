Cruz Azul'de 22 kişinin testi pozitif çıktı

Meksika Liga MX ekibi Cruz Azul'de 22 kişinin testi pozitif sonuçlandı.

Cruz Azul Kulübü, futbolcular ve teknik ekibe yapılan testler sonucu kadın takımından 14, erkek takımından 8 kişinin testinin pozitif sonuçlandığı açıklandı.

Kişilerin isimleri verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutularak tedavilerine başlandığı belirtildi.

'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu kapanış ligi iptal edilmişti. 2020-2021 sezonu açılış liginin ise 24 Temmuz'da seyircisiz olarak başlatılmasının planlandığı açıklanmıştı.