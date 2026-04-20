Cruijff, sıkça adı geçen Ajax transfer hedefi konusunda kesin bir çizgi çekti

Dick Schreuder, Ajax'ın yeni baş antrenörü olmayacak. Amsterdam kulübü, onun adını aday listesinden kesin olarak çıkardı; böylece Óscar García'nın halefini bulma çalışmaları, artık yurt dışındaki seçeneklere odaklanıyor.

Mike Verweij'e göre bu karar bir süre önce alınmıştı. De Telegraaf'ın Ajax gözlemcisi, Kick-off podcast'inde teknik direktör Jordi Cruijff'in, Johan Cruijff ArenA'da son sorumlusu olarak sıkça adı geçen Schreuder'da bir gelecek görmediğini açıkladı.

Verweij, son sonuçların bu kararda belirleyici bir rol oynamadığını vurguluyor. Ona göre, kupa finalinde NEC'in AZ'ye karşı aldığı ağır yenilgi (5-1), Schreuder'in elenmesinin nedeni değil.

Verweij, “Cruijff, Schreuder’i Ajax’ın teknik direktörü olarak yeterli bulmuyor” diyor. Böylece gazeteci, Feyenoord ile oynanan maç (1-1) veya kaybedilen final gibi belirli maçların kararın alınmasında belirleyici olmadığını ortaya koyuyor.

"Zaten onun Hollanda'ya değil, İspanya'ya gitmek istediğini biliyorduk," diye ekliyor Valentijn Driessen podcast'te.

Verweij, sadece bir avuç Hollandalı teknik direktörün gündemde olduğunu ekliyor. “Slot ve Bosz, aslında Ajax için uygun gördüğü tek Hollandalı seçeneklerdi.”

Bosz PSV'de, Slot Liverpool'da ve Ten Hag ise FC Twente'de teknik bir görevde bulunuyor. Bu nedenle Ajax, açıkça İspanyol bir halef seçmeyi tercih ediyor gibi görünüyor.

Daha önce bu profile uyan üç isim gündeme gelmişti. Xavi (kulüpsüz), Iñigo Pérez (Rayo Vallecano) ve Míchel (Girona) önemli adaylar olarak görülüyor.