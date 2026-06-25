Cruijff, Mislintat döneminden bir Ajax oyuncusunu satıyor

Branco van den Boomen, Ajax’tan ayrılmaya doğru hızla ilerliyor. Voetbal International, Perşembe günü orta saha oyuncusunun SC Angers ile yaz transferi konusunda ileri aşamadaki görüşmeler yürüttüğünü bildirdi. Ayrıca, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ajax’ın ilk antrenmanına katılmak zorunda da değil.

Van den Boomen, son altı aydır Angers'ta kiralık olarak forma giyiyordu ve bu durum, Fransız kulübün kendisine çok yıllık bir sözleşme teklif etmesine neden oldu. VI'ya bilgi veren kaynaklar, Ajax oyuncusunun geçen sezon Ligue 1'de 13. sırada yer alan Angers ile kişisel olarak anlaşmaya vardığını belirtiyor.

Ajax, 2027'ye kadar süren sözleşmesine rağmen Amsterdam'da geleceği olmayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferine destek veriyor. Böylelikle kulüp, 2023 yılında dönemin teknik direktörü Sven Mislintat tarafından bedelsiz olarak transfer edilen oyuncudan bir transfer ücreti elde etmiş olacak.

Van den Boomen, o dönemde Toulouse’dan transfer edilmişti. Mislintat ve Maurice Steijn’ın teknik direktörlük yaptığı kaotik döneme rağmen, Ajax’ta kısa sürede ilk 11’de yerini sağlamlaştırmayı başarmıştı.

Francesco Farioli’nin gelişi, Van den Boomen için pek çok şeyi değiştirdi. İtalyan teknik direktör, orta saha organizatörü olarak Jordan Henderson’ı tercih etti ve bu da Brabantlı orta saha oyuncusunun kenara itilmesine neden oldu.

Van den Boomen, 2025/26 sezonunun ilk yarısında inatçı bir sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Kış arasının ardından Angers'a transfer oldu ve bu kulüp, Hollandalı oyuncuyu kadrosuna kalıcı olarak katmak istiyor.

Ajax'tan ayrılan orta saha oyuncusu, Toulouse'da forma giydiği dönemde 2022'de Ligue 2 şampiyonluğunu kazandı ve bir yıl sonra da Fransa Kupası'nı kaldırdı. Van den Boomen daha önce FC Eindhoven, De Graafschap ve sc Heerenveen gibi takımlarda forma giymişti.