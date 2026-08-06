Cruijff, Ajax’ın hayalindeki transfer hedefinden yeşil ışık aldı

Ajax, Mika Godts'un olası halefi olarak Noa Lang'a yöneldi. ESPN'e göre sportif direktör Jordi Cruijff, 27 yaşındaki Napoli hücumcusuyla görüşme gerçekleştirdi ve Ajax cephesinde bu transferin mümkün olduğuna dair güven giderek artıyor.

Thijs Zwagerman, ESPN programı Tekengeld'de, Lang'ın birkaç haftadır Ajax'ın radarında olduğunu anlatıyor. Kulüp, Godts'un Paris Saint-Germain'e gitmesinin beklendiği ve olası ayrılığına karşı hazırlık yapıldığı için ilgisini daha önce de belli etmişti.

Başlangıçta Lang'ın temkinli bir tavır sergilediği ifade ediliyordu. Zwagerman, “Lang o dönemde yoklayıcı bir yanıt verdi ve diğer seçenekleri de değerlendirmek istiyor gibiydi, ancak artık Ajax'ın planına giderek daha fazla ikna olmuş durumda” dedi.

Sol kanat oyuncusu, sportif direktör Jordi Cruijff ile de görüştü. Tekengeld programında, “Jordi Cruijff ile bir görüşme yapıldı ve Ajax onun için hâlâ bir unfinished business hissi taşıyor olabilir” denildi.

Lang, Ajax altyapısının bir bölümünden geçti, ancak A takımda resmi maçlarda sadece on dört karşılaşmaya çıktı. Club Brugge üzerinden PSV'ye giden oyuncu, ardından bu kulüp tarafından Napoli'ye satıldı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Lang, kiralık olarak Galatasaray forması giydi. Oyuncuyu Türkiye'de sık sık izleyen Yordi Yamali, “Orada sonuç olarak çok önemli bir etki yarattı ve takım içinde de müthiş bir uyum yakaladı” dedi.

Galatasaray'ın 35 milyon avroluk satın alma opsiyonu vardı, ancak bunu kullanmadı. Napoli'nin ise bonservis beklentisini yaklaşık 25 milyon avroya indirdiği, ayrıca satın alma opsiyonlu bir kiralama formülünün de masada olduğu belirtiliyor.

Bu opsiyon, belirli şartlar altında zorunlu satın almaya dönüşebilir. Zwagerman, “Ajax'ta bu anlaşmanın gerçekleşebileceğine dair güven var. Henüz kesinleşmiş bir durum yok, ancak Lang'ın Godts'un hayal edilen halefi olduğu açık” sözleriyle değerlendirmesini noktaladı.