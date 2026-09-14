Lamine Yamal, Barcelona ile geçirdiği olağanüstü başlangıcın yeni bir bölümünü yazmaya devam etti. La Liga'da uzun yıllar boyunca kırılmadan kalan tarihi bir rakama ortak oldu; bu, 21. yüzyılda müsabakanın pek çok efsanesinin dahi ulaşamadığı bir başarıydı.

Yamal, La Liga'nın ilk beş haftasında üçüncü ikili gol serisine imza attı. Barcelona'nın 4-2 kazandığı maçta Levante'nin filelerini iki kez havalandıran genç yıldız, müsabakadaki ilk beş maçında gol sayısını 6'ya çıkardı.

Bu başarıyla, Mundo Deportivo gazetesine göre Yamal, La Liga'nın ilk beş haftasında 3 kez ikili gol atan 21. yüzyıldaki ikinci oyuncu oldu. Bu rakamı ondan önce yalnızca Arjantinli Lionel Messi 2012-2013 sezonunda başarmıştı.

Dikkat çeken nokta ise, La Liga'nın bu yüzyıl boyunca aralarında Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, David Villa, Fernando Torres ve Diego Forlan'ın da bulunduğu, müsabakanın tarihine damgasını vuran çok sayıda golcü ve efsaneye ev sahipliği yapmış olmasıdır.

Bu yıldızların kırdığı rekorlara ve attıkları sayısız gole rağmen, hiçbiri Messi'nin 2012-2013 sezonunda yaptığını tekrarlayamadı; ta ki şimdi bu tarihi başarıya ortak olan Yamal sahneye çıkana kadar.

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Messi, 2012-2013 sezonunun ilk beş haftasındaki ilk ikili golünü Real Sociedad karşısında atmış, ardından bu başarıyı Osasuna ve Getafe karşısında tekrarlayarak ilk beş maçında üç ikili gole ulaşmıştı.

Yamal ise bu sezonki ikili gollerini Levante, Valencia ve Rayo Vallecano karşısında kaydetti.

Yamal'ın parlak performansı bu tarihi rakamla da sınırlı değil; bu sezon Barcelona ile çıktığı ilk 6 resmi maçta 7 gol ve 2 asiste ulaştı.

La Liga özelinde ise Yamal, 6 golle takım arkadaşı Raphinha, Kylian Mbappe ve Sergio Camello ile birlikte gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alıyor.

Yamal ve Raphinha, Barcelona'nın müsabakadaki ilk maçlarında attığı 21 golün 12'sine birlikte katkı sağlayarak Katalan ekibini puan tablosunun zirvesine taşıdı.

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