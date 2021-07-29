Cristiano Ronaldo’ya hakaret eden Porto çalışanı ceza aldı

Şampiyonlar Ligi’ndeki maçın ardından Ronaldo’ya hakaret eden Porto anonsçusu Fernando Saul para cezasına çarptırıldı.

Juventus ile Porto geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelmiş, evindeki ilk maçı 2-1 kazanan Portekiz temsilcisi rövanşı 3-2 kaybetmesine rağmen tur atlamıştı.

Estadio do Dragao’da anonsçuluk yapan Fernando Saul, Porto’nun galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından sosyal medyada Ronaldo ve ailesine yönelik hakarete varan ifadeler kullanmıştı.

A Bola'nın haberine göre; Portekiz Futbol Federasyonu’nun Mart ayında konuyla ilgili başlattığı soruşturma Saul’e 1430 euro para cezası verilmesiyle sonuçlandı.

Ne söyledi?

Saul, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarda ilk olarak Porto’nun 1984’te Juventus’a kaybettiği Şampiyon Kulüpler Kupası finaline gönderme yaptı.

“İtalyan hırsızlardan Basel’in intikamını almalıyız.”

Saul, daha sonra Ronaldo’yu, yıldız oyuncunun annesi Dolores’i ve diğer aile üyelerini hedef alarak çizgiyi iyice aştı.

“Ronaldo domuzundan intikam alma vakti geldi. Dolores’in ve ailedeki diğer pısırıkların hallerini görmek için sabırsızlanıyorum.”

Kardeşi tepki göstermişti

Ronaldo’nun kızkardeşi Katia Aveiro, Saul’e, “Domuz sensin! 1000 hayatın olsa yine de seviyesine erişemeyeceğin biri hakkında konuşurken sözlerine dikkat et” sözleriyle cevap vermişti. Aveiro'nun açıklamasında şu satırlar da yer almıştı:

“Sorunları olan bu cahil insana dersini vermeliyiz. Bu tip ahlaksız kişiler Porto kulübünü temsil etmiyor. Porto’ya saygı duyuyorum, orada harika arkadaşlarım var.”

“Yüz yüze karşılaşacağımız günü iple çekiyorum. Bakalım beni, annemi ve kardeşlerimi karşında bulduğunda aynı şeyleri söyleyebilecek misin?”

Olayın ardından paylaşımlarını silen Saul ise, bir özür mesajı yayınlamıştı.

“Tarihi bir gecenin heyecanıyla söylediğim sözler Ronaldo’yu ve ailesini incittiyse, onlardan özür diliyorum.”

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