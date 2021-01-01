Cristiano Ronaldo'ya '770 gol' hediyesi: Başkan bizzat verdi

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, 770 gol ile rekor kıran Cristiano Ronaldo'ya Benevento maçı öncesi bir sürpriz yaptı.

Juventus ile Benevento arasında oynanan İtalya Serie A maçından önce Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Cristiano Ronaldo'ya anlamlı bir hediye verdi.

Başkan Agnelli, Portekizli yıldıza Pele ve Josef Bican'ın gol rekorunu kırdığı için üzerinde 770 ve G.O.A.T. yazan bir Juventus forması hediye etti.

GOAT: 'Tüm zamanların en iyisi'anlamına gelen bir kısaltma, genellikle spor dünyasındaki en iyiler için kullanılır. (Lionel Messi için de kullanılıyor)

Rekorlara ve başarılara doymayan Cristiano Ronaldo, kariyerinin kalan kısmında daha büyük başarılar için çalışmaya devam edecek.

Pele neler söylemişti?

Ronaldo'nun kendi gol rekorunu kırmasından sonra Brezilyalı futbol efsanesi Pele kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Ronaldo ile olan bir fotoğrafını paylaşan Pele not olarak ise şunları yazmıştı; "Ne güzel bir yolculuk yaşıyorsun! Sana hayranım ve bu bir sır değil. Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrik ederim.

Bu fotoğrafı yıllardır var olan bir dostluğun sembolü olarak büyük bir sevgiyle paylaşıyorum."

Ronaldo bu sezon ne yaptı?

Cristiano Ronaldo, Serie A'da Juventus formasıyla bu sezon 23 karşılaşmada 23 kez gol atarken, 2 de asist yaptı. Yıldız oyuncu tüm kulvarlarda ise, 33 maçta 30 gol ve 4 asistle oynadı.

Ronaldo'nun kariyerinden satırbaşları

Ülkesi Portekiz'in Sporting takımında profesyonel olan Cristiano Ronaldo 2003 yılında 19 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer oldu.

İngiltere'de Sir Alex Ferguson ile büyük bir gelişim kaydeden yıldız oyuncu 2009 yılında 94 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'in yolunu tuttu.

Real Madrid forması alında birçok başarıya imza atan Portekizli yıldız 2018 yılında 117 milyon euro karşılığında Juventus'un yeni yıldızı oldu.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile de 170 maça çıkarken 102 gol atma başarısı gösterdi.