Cristiano Ronaldo'dan yeni bir rekor!

Cristiano Ronaldo, ligde Inter ile oynadıkları maçta attığı gol ile kariyerindeki 600. golünü atmayı başardı.

, 'nın 34. haftasında karşılaştıkları maçında takımının tek golünü atarak bir rekoru daha kırdı.

'un Inter ile karşılaşıp 1-1 berbaere kaldığı mücadelede takımının ve kendisinin tek golünü atan Portekizli yıldız, ekibine bir puanı kazandırdı ve aynı zamanda bir başarıya daha ulaştı. 34 yaşındaki oyuncu Inter ağlarına gönderdiği gol ile kariyerindeki 600. golünü atmış oldu.

Kariyeri boyunca Sporting, , ve Juventus formaları giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 800. maçında 600. golünü atarak aynı zamanda futbol dünyasındaki bir diğer ikonik isim olan 'yi de geride bıraktı. Lionel Messi'nin 682 maçta 598 golü bulunuyor.