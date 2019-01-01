Cristiano Ronaldo'dan yeni bir rekor!
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Marco Bertorello
Cristiano Ronaldo, Serie A'nın 34. haftasında karşılaştıkları Inter maçında takımının tek golünü atarak bir rekoru daha kırdı.
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Juventus'un Inter ile karşılaşıp 1-1 berbaere kaldığı mücadelede takımının ve kendisinin tek golünü atan Portekizli yıldız, Torino ekibine bir puanı kazandırdı ve aynı zamanda bir başarıya daha ulaştı. 34 yaşındaki oyuncu Inter ağlarına gönderdiği gol ile kariyerindeki 600. golünü atmış oldu.
Kariyeri boyunca Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 800. maçında 600. golünü atarak aynı zamanda futbol dünyasındaki bir diğer ikonik isim olan Lionel Messi'yi de geride bıraktı. Lionel Messi'nin 682 maçta 598 golü bulunuyor.