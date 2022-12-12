Koreli futbolcu, Portekizli süperstardan biraz daha hızlı olmasını istediğinde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

NE OLDU? Koreliler, Katar'daki Dünya Kupası'nı geride bırakan son grup aşamasında yıldızlarla dolu Portekiz takımını 2-1 yenerek son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldular.

Onlar için tabii ki tarihi bir maç oldu, ancak maça damga vuran anlardan birisi Cristiano Ronaldo ile Koreli oyuncu Cho arasında yaşandı.

Portekizli süperstar, oyundan çıkarken Koreli oyuncu onun yanına giderek daha hızlı hareket etmesi gerektiğine dair hareketler yapınca, ikili arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

NE SÖYLEDİLER: Cho, Yonhap'ın "Saturday Wide" programında Ronaldo ile yaşadıkları tartışmaya dair konuştu: "Portekiz'e karşı bir gol daha atmak zorunda olduğumuzu biliyorduk ve Ronaldo oyundan çıkıyordu.

"O, çok yavaş hareket ediyordu. Ben de ona doğru yürüdüm ve İngilizce daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledim, çünkü sahadan bir an önce çıkmasını istiyordum.

"Yaptığımın kabul edilemez olduğunu düşünen birçok insan vardı, ama ben onun mümkün olan en kısa sürede sahadan çıkmasını istiyordum çünkü kazanmak için can atıyordum."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Güney Kore'ye karşı iyi bir performans ortaya koyamadı ve bu yüzden oldukça mutsuz görünüyordu.

Koreli oyuncunun kendisine karşı verdiği tepki ise bu nedenle ağırına gitti.

37 yaşındaki süperstar, Cho ile münakaşasına ilişkin şunları söyledi: "Koreli oyuncu bana hemen gitmemi söylüyordu ve ben de ona yanımdan gitmesini söyledim.

"Susması gerekiyordu, çünkü bu konuda bir yetkisi yok. Tartışmaya gerek yok aslında.

"Maçın hararetinden dolayı bu tür şeyler olabilir ve her şey sahada kalmalı."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADAKİ NE? Güney Kore, Brezilya'ya karşı son 16'da turnuvadan elendi.

Portekiz ise Ronaldo'nun şok bir şekilde yedek kulübesinde kalmasının ardından, çeyrek finalde Fas'a yenilerek kupaya veda etti.