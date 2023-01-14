Arjantinli süperstar, sürekli kıyaslandığı Portekizli yıldızın peşinden gidebilir.

NE OLDU? Messi, geçen ay Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanarak futbolun gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan birisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Hatta, kimilerine göre Arjantinli süperstar tarihin en iyi futbolcusu oldu.

Marca, Messi'nin yazın sona erecek olan Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesinin ardından Suudi Pro Ligi'ne geçerek Ronaldo'nun izinden gidebileceğini iddia ederek Al-Hilal'in Messi'ye dev bir teklif yapacağını yazdı.

Ve bu haberin üzerine yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Puan tablosunda beşinci sırada yer alan Al-Ittihad'ın da 35 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini ifade ediliyor.

BÜYÜK RESİM: Her iki takımın da Messi'ye önerdiği maaş o kadar fazla ki bu takımlar, Arjantinli süperstar ile anlaşmayı gerçekleştirmek için Suudi Arabistan hükümetinden mali yardım istemek zorunda kaldı.

Ronaldo'nun Arabistan'da geçireceği süre boyunca 200 milyon Euro kazanacağı bildirilirken Messi'nin Al-Ittihad veya Al-Hilal'de 350 milyon Euro kazanması bekleniyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

(C)Getty Images

Getty

(C)Getty images

MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Uzun vadeli yurt içi planları belirsiz görünse de Messi'nin kısa vadeli hedefleri net: PSG'nin Ligue 1 şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak.

Galtier'in takımı, Pazar günü Rennes'e giderken Lionel Messi'nin sahada olması bekleniyor.