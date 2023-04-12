Portekizli süperstar, takımının taktiksel anlayışından son derece rahatsız...

NE OLDU? Jose Mourinho'nun Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak daha önce 2010 ve 2013 yılları arasında Real Madrid'de birlikte çalıştığı Ronaldo ile bir kez daha çalışmanın cazibesine kapılabilir.

Portekizli hoca, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr için Serie A takımından çok daha erken ayrılma ihtimaline sahip...

İspanyol AS'a göre, Mourinho'ya Suudi Pro Ligi takımını yönetmesi için iki sezonluğuna 100 milyon Euro teklif edildi.

Eğer tecrübeli menajer bu teklifi kabul ederse, dünyanın en yüksek maaş alan menajeri olacak.

BÜYÜK RESİM: Portekizli teknik direktör, şimdilik tüm dikkatini Avrupa Ligi'ni kazanmaya ve Roma'yı Serie A'da ilk dört içine sokmaya vermiş gibi görünüyor.

Al-Nassr'ın, Jose Mourinho'yu kadrosuna katmak için yaz transfer dönemine kadar beklemesi gerekiyor.

60 yaşındaki menajer, daha önce Roma'ya tamamen bağlı olduğundan bahsetmiş olsa da geleceği hakkında net konuşmaktan çekinerek "sözleşmelerin bazen en önemli şey olmadığını" söylemişti.

Mourinho'nun bu demeci, yeniden Chelsea'ye dönebileceği şeklinde de yorumlandı.

VE DAHA FAZLASI: Suudi Arabistan'daki haberler, Ronaldo'nun takımın taktiksel durumundan memnun olmadığı ve Al-Fayha ile berabere kaldıkları maçın ardından teknik direktör Rudi Garcia ile tartışma yaşadığını belirtiyor.

Garcia'nın, bir sonraki lig maçını kazanamaması halinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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SIRADA NE VAR? Garcia, Al-Nassr'ın Salı günü Suudi Pro Ligi'nde karşılaşacağı ezeli rakibi Al-Hilal mücadelesinde takımın başında olacak.

Mourinho ise Perşembe günü deplasmanda Feyenoord ile Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde tur için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.