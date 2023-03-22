Cristiano Ronaldo, yeni rekor için sahaya çıkıyor

Portekizli süperstar, rekorlarına bir yenisini daha eklemek için sahada olacak.

Portekiz Millî Takımı, EURO 2024 Elemleri J Grubu ilk maçında perşembe günü Lihtenştayn'ı konuk edecek. Saat 22.45'te oynanacak maç, Cristiano Ronaldo için ayrı bir öneme sahip olacak.

Yıldız futbolcu, Lihtenştayn karşısında forma giymesi halinde Kuveytli forvet Badr Al-Mutawa'yı geride bırakarak millî takım formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu unvanını 197 maç ile elde edecek.

Ronaldo, Portekiz forması ile ilk maçına 2003'te Kazakistan'la oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkmıştı.

Cristiano Ronaldo'yu ne bekliyor?

Kulüp futboluna Al Nassr forması ile devam eden tecrübeli golcü, yeni bir döneme başlayan Portekiz'de yeni rekorlar kırmak istiyor.

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fas'a elenen Portekiz'de turnuvanın ardından Fernando Santos'un görevine son verilmişti.

Portekiz Futbol Federasyonu, Santos'un yerine Belçika'nın eski teknik direktörü Roberto Martinez'i takımın başına getirdi.

Martinez, yeni takımı ile ilk resmî maçına perşembe günü Lihtenştayn karşısında çıkacak.

Portekiz, millî arada hangi takımlarla oynayacak?

Ronaldo ve arkadaşları 23 Mart'ta Lihtenştayn'ı konuk ettikten sonra 26 Mart'ta Lüksemburg deplasmanına gidecek.

Bir sonraki millî ara ise kulüp futbolu yaz tatiline girdiğinde, haziran ayında olacak.