Cristiano Ronaldo'ya 3 yıl önce ayrıldığı takımından büyük ikramiye

Cristiano Ronaldo eski takımı Juventus'a bir süre önce açtığı tazminat davasını kazandı.

Ronaldo, Juventus'tan tazminat alacak

Üç yıl önce İtalya'dan ayrılmıştı

Juventus faiziyle tazminat ödeyecek

NE OLDU? Son yıllarda çeşitli problemlerle karşı karşıya kalan Juventus, eski süper yıldızı Cristiano Ronaldo'ya tazminat ödeyecek. Ronaldo, 2021 yazında ayrıldığı İtalyan kulübünden ciddi bir tazminat geliri elde edecek.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo, Juventus'ta oynadığı yıllarda bazı ödemelerin yapılmadığı ve alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Juventus'a dava açmıştı. Söz konusu ücretler pandemi dönemine dayanıyor. Ronaldo önce ertelenen ardından da ödenmeyen ücretiyle ilgili yargı yoluna başvurmuştu.

DAHA FAZLASI: Mahkeme Ronaldo'yu haklı buldu ve Juventus o yıllarda aldığı riskin bedelini faiziyle ödemek zorunda kaldı. İtalyan devi eski oyuncusuna yaklaşık 10 milyon euro'luk ana para ödemesinin yanında bu ücretin faizini de ödeyecek. Al Nassr'da yıllık 200 milyon euro'ya oynayan Ronaldo, 3 yıl önce ayrıldığı eski takımından da ciddi bir tazminat geliri elde edecek.

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SIRADA NE VAR? Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, 19 Nisan'da Al Feiha ile karşı karşıya gelecek.