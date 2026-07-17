Cristiano Ronaldo: Vücut acımasızdır!

Brezilyalı efsane Ronaldo Nazário, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun 2026 Dünya Kupası’nda yaşadığı zorlukların ardındaki en önemli faktörün fiziksel formdaki düşüş olduğunu düşünüyor ve oyuncunun devam etme isteği ne kadar güçlü olursa olsun, nihayetinde ne zaman emekli olacağına bedenin karar verdiğini vurguluyor.

Portekiz milli takımı, İspanya’ya 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda elendi ve böylece Cristiano Ronaldo’nun, daha önce kariyerindeki son Dünya Kupası olacağını açıkladığı turnuvadaki serüveni sona erdi.

Milli takımında ilk 11'de yer almasına rağmen, Portekiz kaptanı 5 maçta sadece 3 gol atabildi ve kariyeri boyunca alıştığımız performansını bu turnuvada sergileyemedi.

"Vücut sinyallerini gönderiyor"

ESPN Brezilya'ya yaptığı açıklamada Ronaldo, Cristiano'ya olanların sürpriz olmadığını, bunun yaş ilerledikçe tüm oyuncuların karşılaştığı bir durum olduğunu söyledi.

Ronaldo şöyle açıkladı: “Sonunda vücut, artık daha fazlasını veremeyeceğine dair net sinyaller göndermeye başlar. Bence Cristiano Ronaldo ve Neymar, oyuncu ile vücudu arasında bir tür uzlaşma sağlandığı o aşamaya geldiler.”

Şöyle devam etti: “Cristiano belki Suudi Arabistan Ligi’nde oynamaya devam edebilir, ancak Dünya Kupası’na katılmak tamamen farklı bir konu, çünkü oradaki rekabet seviyesi çok daha yüksek.”

"Futbolu ne kadar seversek sevelim, karar bizim elimizde değil"

Emekli olmadan önce benzer bir deneyim yaşayan Ronaldo, oyuncuların kariyerinin sona ermesi fikrini kabullenmenin ne kadar zor olduğundan bahsetti.

O şöyle dedi: “Futbola ne kadar tutkulu olursak olalım, sonsuza kadar oynamaya ne kadar devam etmek istesek de, nihayetinde kararı veren vücuttur.”

Kariyerinin son yıllarında, emekliliğini açıklamadan önce fiziksel düşüşle başa çıkmak zorunda kaldığı için aynı deneyimi yaşadığını belirtti.

Dünya Kupası serüveninin sonu

Cristiano Ronaldo, Arjantinli Lionel Messi ile birlikte en fazla Dünya Kupası katılımı rekorunu kırarak, Dünya Kupası tarihinin en çok katılımcı olan oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Beş Altın Top ödülü, 2016 Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarıyla dolu kariyerine rağmen, Dünya Kupası onun için kazanamadığı tek unvan olarak kaldı.

Ronaldo, turnuva başlamadan önce 2026 Dünya Kupası'nın kendisi için son turnuva olacağını açıklamıştı.

Dünya Kupası'ndaki kariyerine son vermiş olsa da, Cristiano'nun milli takımdaki geleceği henüz kesinleşmiş değil.

Portekiz basınına göre, Portekiz Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, “Avrupa’nın Brezilyası”nın kaptanının önümüzdeki dönemde, özellikle de Avrupa Uluslar Ligi’nde milli takımda kalmasını istiyor.

Jesus, Cristiano Ronaldo’nun varlığının kendisi veya Portekiz milli takımı için “asla bir sorun olmayacağını” vurguladı; Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında forma giyen forvet ise şu ana kadar milli takımdan emekli olacağını açıklamadı.