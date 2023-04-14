Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yalnızca başlangıç! Suudi Arabistan, 2030 Dünya Kupası öncesi 50 elit futbolcu transfer edecek

Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ötesinde 2030 Dünya Kupası öncesi 50 elit futbolcuyu transfer etmeyi hedefliyor.

Ronaldo, Dünya Kupası'nın ardından Al Nassr'a imza attı

Al Hilal, Messi'yi transfer etmek istiyor

Asıl hedefleri ise 50 yıldızı lige kazandırmak

NE OLDU? Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Al Nassr'a imza attı. Al Hilal ise Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan Lionel Messi'nin peşinde. ESPN'in haberine göre, Suudi Arabistan, Avrupa'nın beş büyük liginden 50 yıldızı lige kazandırmak istiyor. 2030 Dünya Kupası öncesi kolları sıvadılar.

BÜYÜK RESİM: Suudi Arabistan Spor Bakanlığı da bu planı destekliyor ve yaz ayında sözleşmesi bitecek oyuncuları hedefliyorlar. Luka Modric, Karim Benzema, Roberto Firmino gibi oyuncuların peşindeler.

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