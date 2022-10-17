NE OLDU? Ballon d'Or ödülleri, 2022'de ne Ronaldo ne de Lionel Messi'nin 16 yıl sonra ilk kez podyuma çıkmamasıyla çok farklı bir his veriyor.

Ronaldo, 17 yılın en düşük derecesi olan 20. sırada kalırken Messi ise 2005'ten bu yana ilk kez kısa listeye giremedi.

İki süperstar, son on yılda ödüle hükmederek aralarında 12 kez paylaşmışlardı.

BÜYÜK RESİM: Messi, 2021'de rekor kırarak yedinci Ballon d'Or ödülünü kazandı, ancak bu yıl yeni bir kazanan olacak.

Real Madrid forveti Karim Benzema, Real Madrid ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı muhteşem bir sezonun ardından prestijli ödülün favorisi konumunda bulunuyor.

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