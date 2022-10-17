NE OLDU? Ballon d'Or ödülleri, 2022'de ne Ronaldo ne de Lionel Messi'nin 16 yıl sonra ilk kez podyuma çıkmamasıyla çok farklı bir his veriyor.
Ronaldo, 17 yılın en düşük derecesi olan 20. sırada kalırken Messi ise 2005'ten bu yana ilk kez kısa listeye giremedi.
İki süperstar, son on yılda ödüle hükmederek aralarında 12 kez paylaşmışlardı.
BÜYÜK RESİM: Messi, 2021'de rekor kırarak yedinci Ballon d'Or ödülünü kazandı, ancak bu yıl yeni bir kazanan olacak.
Real Madrid forveti Karim Benzema, Real Madrid ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı muhteşem bir sezonun ardından prestijli ödülün favorisi konumunda bulunuyor.
ÜÇ FOTOĞRAFTA:
BİLİYOR MUSUN? Ronaldo, 2004'ten beri her yıl 30 kişilik Ballon d'Or kısa listesine girdi.
RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Portekizli süperstar, ağustos ayından bu yana Premier Lig'de ilk kez Newcastle United maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
Ve Çarşamba günü Old Trafford'da Tottenham'a karşı oynayacakları maçta da ilk 11'deki yerini korumayı umuyor.