Cristiano Ronaldo & Al-Nassr maçları hangi kanalda, ne zaman, nasıl izlenir?

Cristiano Ronaldo, Avrupa kıtasına veda ederek Suudi Arabistan Pro Ligi'nin yıldızı olmak için Al-Nassr'a transfer oldu.
Beş Ballon d'Or sahibi oyuncu, bu yeni yolculuğu için Brezilya, Avustralya ve ülkesi Portekiz'den gelen teklifleri geri çevirdi.
Peki Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr maçları nasıl izlenir? Hangi kanalda ve ne zaman? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile göz atalım.
Cristiano Ronaldo & Al Nassr maçları nerede, hangi kanalda, TV'de nasıl izlenir?
|Ülke
|TV kanalı & canlı yayın
|Türkiye
|S Sport, TVNET (YouTube)
|ABD
|ESPN
|Birleşik Krallık
|Sky Sports
|İtalya
|SportItalia
|Portekiz
|Sport TV
|Fransa
|L'Equipe
|Uluslararası
|Shahid
Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr formasıyla çıktığı maçlar, Türkiye'de S Sport kanalında yayınlanıyor. Ayrıca TVNET'in YouTube kanalında da Cristiano Ronaldo ile Al Nassr'ın bazı maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.
Al-Nassr fikstürü
Cristiano Ronaldo'nun 2022/23 sezonunda Al Nassr formasıyla çıkacağı maç takvimi şu şekilde:
Not: Tarihler değişiklik gösterebilir.
Getty
|Tarih
|Maç
|Turnuva
|9 Nisan, 2023
|Al-Fayha vs Al-Nassr
|Suudi Pro Lig
|18 Nisan, 2023
|Al-Hilal vs Al-Nassr
|Suudi Pro Lig
|24 Nisan, 2023
|Al-Nassr vs Al-Wehda
|Kral Kupası
|28 Nisan, 2023
|Al-Nassr vs Al-Raed
|Suudi Pro Lig
|8 Mayıs, 2023
|Al-Nassr vs Al-Khaleej
|Suudi Pro Lig
|16 Mayıs, 2023
|Al-Ta'ee vs Al-Nassr
|Suudi Pro Lig
|23 Mayıs, 2023
|Al-Nassr vs Al-Shabab
|Suudi Pro Lig
|27 Mayıs, 2023
|Al-Ettifaq vs Al-Nassr
|Suudi Pro Lig
|31 Mayıs, 2023
|Al-Nassr vs Al-Fateh
|Suudi Pro Lig
Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi ne kadar?
Ocak 2023'te yeni kulübüne imza atan Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasını Haziran 2025'e kadar giyecek.