Cristiano Ronaldo & Al-Nassr maçları hangi kanalda, ne zaman, nasıl izlenir?

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr formasıyla çıkacağı maçlar hangi kanalda, ne zaman? Bilmeniz gereken her şeye göz atalım.

Cristiano Ronaldo, Avrupa kıtasına veda ederek Suudi Arabistan Pro Ligi'nin yıldızı olmak için Al-Nassr'a transfer oldu.

Beş Ballon d'Or sahibi oyuncu, bu yeni yolculuğu için Brezilya, Avustralya ve ülkesi Portekiz'den gelen teklifleri geri çevirdi.

Peki Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr maçları nasıl izlenir? Hangi kanalda ve ne zaman? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile göz atalım.

Cristiano Ronaldo & Al Nassr maçları nerede, hangi kanalda, TV'de nasıl izlenir?

Ülke TV kanalı & canlı yayın Türkiye S Sport, TVNET (YouTube) ABD ESPN Birleşik Krallık Sky Sports İtalya SportItalia Portekiz Sport TV Fransa L'Equipe Uluslararası Shahid

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr formasıyla çıktığı maçlar, Türkiye'de S Sport kanalında yayınlanıyor. Ayrıca TVNET'in YouTube kanalında da Cristiano Ronaldo ile Al Nassr'ın bazı maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.

Al-Nassr fikstürü

Cristiano Ronaldo'nun 2022/23 sezonunda Al Nassr formasıyla çıkacağı maç takvimi şu şekilde:

Not: Tarihler değişiklik gösterebilir.

Tarih Maç Turnuva 9 Nisan, 2023 Al-Fayha vs Al-Nassr Suudi Pro Lig 18 Nisan, 2023 A l-Hilal vs Al-Nassr Suudi Pro Lig 24 Nisan, 2023 Al-Nassr vs Al-Wehda Kral Kupası 28 Nisan, 2023 Al-Nassr vs Al-Raed Suudi Pro Lig 8 Mayıs, 2023 Al-Nassr vs Al-Khaleej Suudi Pro Lig 16 Mayıs, 2023 Al-Ta'ee vs Al-Nassr Suudi Pro Lig 23 Mayıs, 2023 Al-Nassr vs Al-Shabab Suudi Pro Lig 27 Mayıs, 2023 Al-Ettifaq vs Al-Nassr Suudi Pro Lig 31 Mayıs, 2023 Al-Nassr vs Al-Fateh Suudi Pro Lig

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Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi ne kadar?

Ocak 2023'te yeni kulübüne imza atan Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasını Haziran 2025'e kadar giyecek.