Cristiano Ronaldo & Al-Nassr maçları hangi kanalda, ne zaman, nasıl izlenir?

İdil Erin Tetik
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Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023Getty
Cristiano RonaldoAl NasrPro LigRiyadh ST XI vs PSGRiyadh ST XIPSGKarma Hazırlık

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr formasıyla çıkacağı maçlar hangi kanalda, ne zaman? Bilmeniz gereken her şeye göz atalım.

Cristiano Ronaldo, Avrupa kıtasına veda ederek Suudi Arabistan Pro Ligi'nin yıldızı olmak için Al-Nassr'a transfer oldu.

Beş Ballon d'Or sahibi oyuncu, bu yeni yolculuğu için Brezilya, Avustralya ve ülkesi Portekiz'den gelen teklifleri geri çevirdi.

Peki Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr maçları nasıl izlenir? Hangi kanalda ve ne zaman? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile göz atalım.

Cristiano Ronaldo & Al Nassr maçları nerede, hangi kanalda, TV'de nasıl izlenir?

ÜlkeTV kanalı & canlı yayın
TürkiyeS Sport, TVNET (YouTube)
ABDESPN
Birleşik KrallıkSky Sports
İtalyaSportItalia
PortekizSport TV
FransaL'Equipe
UluslararasıShahid
Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr formasıyla çıktığı maçlar, Türkiye'de S Sport kanalında yayınlanıyor. Ayrıca TVNET'in YouTube kanalında da Cristiano Ronaldo ile Al Nassr'ın bazı maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.

Al-Nassr fikstürü

Cristiano Ronaldo'nun 2022/23 sezonunda Al Nassr formasıyla çıkacağı maç takvimi şu şekilde:

Not: Tarihler değişiklik gösterebilir.

TarihMaçTurnuva
9 Nisan, 2023Al-Fayha vs Al-NassrSuudi Pro Lig
18 Nisan, 2023Al-Hilal vs Al-NassrSuudi Pro Lig
24 Nisan, 2023Al-Nassr vs Al-WehdaKral Kupası
28 Nisan, 2023Al-Nassr vs Al-RaedSuudi Pro Lig
8 Mayıs, 2023Al-Nassr vs Al-KhaleejSuudi Pro Lig
16 Mayıs, 2023Al-Ta'ee vs Al-NassrSuudi Pro Lig
23 Mayıs, 2023Al-Nassr vs Al-ShababSuudi Pro Lig
27 Mayıs, 2023Al-Ettifaq vs Al-NassrSuudi Pro Lig
31 Mayıs, 2023Al-Nassr vs Al-FatehSuudi Pro Lig
Cristiano Ronaldo Saudi Arabia 2023Getty

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi ne kadar?

Ocak 2023'te yeni kulübüne imza atan Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasını Haziran 2025'e kadar giyecek.