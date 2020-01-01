Cristiano Ronaldo: Turu geçmek için sabırsızlanıyorum

Juventus'un Portekizli yıldızı takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde turu geçeceğinden emin olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında , konuk olduğu 'a 1-0 mağlup oldu.

Bu beklenmedik sonucun ardından Sky Sport'a konuşan İtalyan ekibin yıldızı , turu geçeceklerini ifade etti.

Ronaldo "Böyle şeyler olabiliyor. Tabi ki mutlu değil, sinirliyiz ama kupadaki maçların hepsi çok zorlu. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Bu sorunu çözeceğimize ve turu geçeceğimize dair güvenimiz tam ama önceliğimiz şu an için ligde oynayacağımız karşılaşma. Umarım rövanş karşılaşmasında taraftarlarımız önünde oynayabiliriz. Turu geçmek için sabırsızlanıyorum. Elenmekten korkuyor muyum? Hayır. Rahatız ve tamamen odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

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Juventus'un Lyon'u konuk edeceği rövanş karşılaşması 17 Mart Salı günü oynanacak.