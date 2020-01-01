Cristiano Ronaldo: Turu geçmek için sabırsızlanıyorum
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Juventus, konuk olduğu Lyon'a 1-0 mağlup oldu.
Bu beklenmedik sonucun ardından Sky Sport'a konuşan İtalyan ekibin yıldızı Cristiano Ronaldo, turu geçeceklerini ifade etti.
Ronaldo "Böyle şeyler olabiliyor. Tabi ki mutlu değil, sinirliyiz ama kupadaki maçların hepsi çok zorlu. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Bu sorunu çözeceğimize ve turu geçeceğimize dair güvenimiz tam ama önceliğimiz şu an için ligde oynayacağımız karşılaşma. Umarım rövanş karşılaşmasında taraftarlarımız önünde oynayabiliriz. Turu geçmek için sabırsızlanıyorum. Elenmekten korkuyor muyum? Hayır. Rahatız ve tamamen odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.
Juventus'un Lyon'u konuk edeceği rövanş karşılaşması 17 Mart Salı günü oynanacak.