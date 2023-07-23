Premier Lig devi Manchester United'ın eski yıldızı Ronaldo, kaliteli oyuncuları Suudi Arabistan'a transfer olma konusunda ikna etmeye çalışıyor.

NE OLDU? Sky Sports'a göre Bailly, biri Al-Nassr olduğu bildirilen iki Suudi Arabistan takımıyla görüşmelere başladı.

Ve 20 milyon sterlinlik (26 milyon dolar) bir anlaşmayla Orta Doğu'ya gidebilir. United'ın defans oyuncusu, Suudi Pro Ligi ve ülkedeki yaşam hakkında fikir edinmek için eski takım arkadaşı ve Al-Nassr'ın yıldızı Ronaldo ile bu durumu konuştu.

BÜYÜK RESİM: Erik ten Hag'ın gelecek planlarında yeri olmadığı için Bailly'nin United'dan ayrılması bekleniyor. Stoper, sözleşmesinin son yılına girdi, ancak kulübün bu sözleşmeyi 12 ay daha uzatma seçeneği var. Geçen sezonu Ligue 1'de kiralık olarak Marsilya'da geçirdi ve şu anda takımdan ayrılması oldukça muhtemel...

VE DAHA FAZLASI: Bailly, kendisi gibi Alex Telles'in de Arabistan ekipleriyle görüştüğünü biliyordu ve Telles, Al-Nassr'a transferini çoktan tamamladı.

Ve Bailly'nin Suudi Arabistan'a gitme ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

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BAILLY İÇİN SIRADA NE OLACAK? Manchester United; sezon öncesi ABD turuna devam ederken Bailly, geleceğini çözmeyi umuyor.